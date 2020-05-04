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'İSTİLA FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR'

Çekirge türlerinde ve sayılarındaki artışın, ilaçlama yapılarak doğal düşmanlarının yok olmasından kaynaklandığını vurgulayan Satar, şöyle konuştu:

"Tabii zaman zaman çekirge türlerinin sayılarında artış meydana geliyor. Bunun sebebi bunların doğal düşmanlarının yok edilmiş olması. Şu anda ilaçlama yapıp hemen kurtulabilirsiniz. Ama daha sonra bu yere bırakılmış, toprağın 6-7 santimetre altına bırakılmış yumurtaların ilerde açılarak tekrar bir istilaya sebep olmasına siz engel olamazsınız.

Ama biz bu istilaları fırsata çevirebiliriz. Ne yapabiliriz? Biz bunu mesela Gaziantep'teki hayvanat bahçesinde bir çok hayvan türüne yem olarak bunları kullanabiliriz. Ya da balıkçılık yapan veya tavuk yetiştiriciliği yapan çiftliklere yüksek protein kaynağından dolayı bunları da katarak doğal bir besin kaynağı olarak kullanma durumumuz söz konusu. Yani biz burada krizi fırsata çevirebiliriz.

'SIĞIRCIK, ÖRDEK VE TAVUK KULLANILMALI'

Bin tane sığırcık kuşunun 3 ayda 10 tona yakın çekirge tükettiğini belirten Satar, çekirge istilalarına karşı ördek ve tavukla biyolojik mücadele edilmesi gerektiğini hatırlattı. Satar, "İzmir'in Tire ilçesinde eğer ilaç kullanılacaksa, lütfen diyorum kuşlara zarar vermeyen ilaçlar var. Bunları kullanın. Özellikle sığırcık kuşlarına çok zarar veriliyor. Bin tane sığırcık kuşu 3 ayda 10 tona yakın çekirge tüketiyor.

Çevrede bakıyoruz, gözlemliyoruz bakıyoruz ki, bunların sayılarında çok azalma var. Niye azalıyor bunlar. Aşırı ilaçlama yapılıyor. Tabii biz burada biyolojik mücadeleden söz etmek durumundayız. Burada daha önce de söylemiştim. Tavuk, ördek bunlar kullanılmalı. Ayrıca ördekleri sürü halinde kontrol etmek çok rahat. Yani, binlercesini bir anda bir yere yönlendirmek çok basit. Onun için daha çok ördek kullanılmasını istiyorum" diye konuştu.