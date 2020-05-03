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Salgın öncesinde gündüz vakti kepenklerin açık olması nedeniyle gözükmeyen, kepenklerin kapalı olduğu akşam ve gece vakitlerinde ise havanın kararması nedeniyle fark edilmeyen grafitiler, kısıtlama kararından muaf olan ve sokaktan geçen az sayıdaki kişinin de dikkatini çekti.