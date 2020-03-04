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Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı, sevilen bilgi ve kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 'Sivaslı' sorusu, bir anda arama motorlarında en çok aratılan sözcüklerden oldu.