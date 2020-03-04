Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı, sevilen bilgi ve kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 'Sivaslı' sorusu, bir anda arama motorlarında en çok aratılan sözcüklerden oldu.
1
Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı, sevilen bilgi ve kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 'Sivaslı' sorusu, bir anda arama motorlarında en çok aratılan sözcüklerden oldu.
15 bin TL barajı sonrası "Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında 'Sivaslı' yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir?" sorusu geldi.
2
15 bin TL barajı sonrası "Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında 'Sivaslı' yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir?" sorusu geldi.
Dikkat çeken sorunun cevapları arasında; 'Ege', 'İç Anadolu', 'Karadeniz' ve 'Doğu Anadolu' yer alıyordu.
3
Dikkat çeken sorunun cevapları arasında; 'Ege', 'İç Anadolu', 'Karadeniz' ve 'Doğu Anadolu' yer alıyordu.
Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacının zorlanması üzerine, "Soruyu tekrar okur musunuz? 'Sivas' değil, 'Sivaslı' yazıyor" şeklinde uyarıda bulundu.
4
Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacının zorlanması üzerine, "Soruyu tekrar okur musunuz? 'Sivas' değil, 'Sivaslı' yazıyor" şeklinde uyarıda bulundu.
Önce 'yüzde 50' ardından 'çift cevap' joker haklarını kullanan yarışmacı, 'Ege' yanıtı ile 30 bin TL ödüle hak kazandı.
5
Önce 'yüzde 50' ardından 'çift cevap' joker haklarını kullanan yarışmacı, 'Ege' yanıtı ile 30 bin TL ödüle hak kazandı.
Ancak 'devam' diyen yarışmacı, bir sonraski soruda yanlış cevap verince 15 bin Tl ile 'Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldı.
6
Ancak 'devam' diyen yarışmacı, bir sonraski soruda yanlış cevap verince 15 bin Tl ile 'Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldı.
İşte olay yaratan, başta Sivaslılar dahil herkesi şaşırtan o soru ve doğru cevabı...
7
İşte olay yaratan, başta Sivaslılar dahil herkesi şaşırtan o soru ve doğru cevabı...
SİVASLI, UŞAK'IN BİR İLÇESİ Sivaslı, Ege bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde yer alıyor. Uşak iline bağlı bir ilçe olan Sivaslı, yaklaşık 486 km² yüzölçümüne sahiptir.
8
SİVASLI, UŞAK'IN BİR İLÇESİ Sivaslı, Ege bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde yer alıyor. Uşak iline bağlı bir ilçe olan Sivaslı, yaklaşık 486 km² yüzölçümüne sahiptir.
9

Video Haberler