Rusya'nın başkenti Moskova'da her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yürüyüş düzenlenen Kızıl Meydan, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle boş kaldı.
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Rusya'nın başkenti Moskova'da her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yürüyüş düzenlenen Kızıl Meydan, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle boş kaldı.
. Elinde Rus Komünist Parti bayrağı ile Kızıl Meydan'da yürümek isteyen kişiye polis müdehale etti.
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. Elinde Rus Komünist Parti bayrağı ile Kızıl Meydan'da yürümek isteyen kişiye polis müdehale etti.
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