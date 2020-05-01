Video Haberler
- Meltem Cumbul'dan 1 Mayıs mesajı
- Kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı!
- Millet güzel delirdi gerçekten notuyla paylaşıldı!
- Yunanistan'da 'sosyal mesafeli' 1 Mayıs kutlaması
- İtalya'da ezan sesi polis aracından böyle yükseldi
- Kıbrıslı Rumlar'dan Aşık Veysel türküsüyle barış mesajı
- Türkiye'den yardım isteyen gurbetçi İsviçre basınında!
- Görenler şaşkına döndü! Marmara Denizi'nin rengi değişti
- Denize düşen köpeği kurtardılar
- Metrelerce yükseklikte korku dolu anlar!