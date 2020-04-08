Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel karantina uygulamasının ardından, Kolombiya'ya göç etmiş Venezuelalılar para kazanmanın imkansızlaşması üzerine ekonomik durumu iyi olmayan kendi ülkelerine geri dönüş için yola koyuldular.
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel karantina uygulamasının ardından, Kolombiya'ya göç etmiş Venezuelalılar para kazanmanın imkansızlaşması üzerine ekonomik durumu iyi olmayan kendi ülkelerine geri dönüş için yola koyuldular.
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