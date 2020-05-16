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Johan Siggesson/Komik yaban hayatı yarışması
Şaşkın fok, dil çıkaran karaca, kahkaha atan porsuk... Her yıl düzenlenen komik yaban hayatı fotoğraf yarışması bu yıl da başvuruları almaya başladı.
Başvurular 30 Haziran'a kadar kabul edilecek ve ardından da finalistler belirlenecek.
Yarışmaya başvurmak isteyenler, fotoğraflarını 'Comedy Wildlife Photography Awards' sitesinden gönderebiliyor.
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