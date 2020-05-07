Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

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Acun Ilıcalı
salı günü Ersin'e kötü haberi vereceğini şu sözlerle açıklamıştı; “Ersin’in
ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda
kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Konseyde onu
söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü
Ersin’e söylemeliyiz.”
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"Çünkü
hiç karşılaşmadığımız bir durum. Şuan için erteledik, konseyde köpeğinin
öldüğünü söylemedik Ersin'e. Tam bir mutabakat olması lazım. Bana ailesi
'söyle' dedi ama Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz, o
da 'söyle' derse o zaman açıklarım. Ben söylemeye çok da meyilli değilim
açıkçası ama herkes hem fikir olursa söylerim."
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