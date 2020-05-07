<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:15.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;background:white">Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:15.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;background:white">Adada bulunduğu süre zarfında en çok köpeği Mes'i özlediğini sürekli olarak dile getiren Korkut ne köpeğinin hayatını kaybettiğini bilmiyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Adada bulunduğu süre zarfında en çok köpeği Mes'i özlediğini sürekli olarak dile getiren Korkut ne köpeğinin hayatını kaybettiğini bilmiyor.


<p><span style="font-size: 15pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Courier New&quot;; letter-spacing: -0.4pt; background: white;">Survivor'da kazandığı her iletişim ödülünde akrabalarına köpeği Mes'i soran Ersin bu defa ise canlı yayında gelen bir soruya verdiği yanıtla hayranlarını duygulandırdı.&nbsp;</span><br></p>
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Survivor'da kazandığı her iletişim ödülünde akrabalarına köpeği Mes'i soran Ersin bu defa ise canlı yayında gelen bir soruya verdiği yanıtla hayranlarını duygulandırdı. 

<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:15.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;background:white">Instagram canlı yayınında bir seyircinin "En çok neyi merak ediyorsunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Ersin, "Benim küçük bir köpeğim var. Onu çok merak ediyorum. Acaba döndüğümde beni tanıyacak mı tanımayacak mı? Onu çok merak ediyorum" dedi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Instagram canlı yayınında bir seyircinin "En çok neyi merak ediyorsunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Ersin, "Benim küçük bir köpeğim var. Onu çok merak ediyorum. Acaba döndüğümde beni tanıyacak mı tanımayacak mı? Onu çok merak ediyorum" dedi.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:15.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;background:white">Acun Ilıcalı salı günü Ersin'e kötü haberi vereceğini şu sözlerle açıklamıştı; “Ersin’in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin’e söylemeliyiz.” <o:p></o:p></span></p><br></p>
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Acun Ilıcalı salı günü Ersin'e kötü haberi vereceğini şu sözlerle açıklamıştı; “Ersin’in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin’e söylemeliyiz.”


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:15.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;background:white">Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Yılmaz Erdoğan devreye girdi. Acun Ilıcalı'yı arayan Erdoğan, 'Kötü haberi vermek için biraz daha bekle' uyarısında bulundu.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Yılmaz Erdoğan devreye girdi. Acun Ilıcalı'yı arayan Erdoğan, 'Kötü haberi vermek için biraz daha bekle' uyarısında bulundu.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:15.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;background:white">Yılmaz Erdoğan’la konuşan Ilıcalı son gelişmeleri şu sözlerle anlattı; Ersin olayında şöyle bir gelişme oldu. Sevgili Yılmaz Erdoğan aradı beni ‘söylersek adamı orada kaybedebiliriz’ dedi. 'Sen ne diyorsun' diye bana sordu, ‘Siz ne derseniz o’ dedim."<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Yılmaz Erdoğan’la konuşan Ilıcalı son gelişmeleri şu sözlerle anlattı; Ersin olayında şöyle bir gelişme oldu. Sevgili Yılmaz Erdoğan aradı beni ‘söylersek adamı orada kaybedebiliriz’ dedi. 'Sen ne diyorsun' diye bana sordu, ‘Siz ne derseniz o’ dedim."


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:15.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;background:white">"Çünkü hiç karşılaşmadığımız bir durum. Şuan için erteledik, konseyde köpeğinin öldüğünü söylemedik Ersin'e. Tam bir mutabakat olması lazım. Bana ailesi 'söyle' dedi ama Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz, o da 'söyle' derse o zaman açıklarım. Ben söylemeye çok da meyilli değilim açıkçası ama herkes hem fikir olursa söylerim."<o:p></o:p></span></p><br></p>
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"Çünkü hiç karşılaşmadığımız bir durum. Şuan için erteledik, konseyde köpeğinin öldüğünü söylemedik Ersin'e. Tam bir mutabakat olması lazım. Bana ailesi 'söyle' dedi ama Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz, o da 'söyle' derse o zaman açıklarım. Ben söylemeye çok da meyilli değilim açıkçası ama herkes hem fikir olursa söylerim."


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