Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

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"Çünkü hiç karşılaşmadığımız bir durum. Şuan için erteledik, konseyde köpeğinin öldüğünü söylemedik Ersin'e. Tam bir mutabakat olması lazım. Bana ailesi 'söyle' dedi ama Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz, o da 'söyle' derse o zaman açıklarım. Ben söylemeye çok da meyilli değilim açıkçası ama herkes hem fikir olursa söylerim."