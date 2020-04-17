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Odatv'den Yusuf Yavuz'un haberine göre, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuran sivil toplum örgütleri acil önlem alınmasını talep ederken, Kaş’ta tespit edilen 2169 kaçak yapı olduğu ortaya çıktı. Belediyenin açtığı yıkım ihalelerine katılan olmadığı gerekçesiyle yıllardır yıkılamayan kaçak yapılara kesilen para cezaları da tahsil edilemiyor. Covid-19 salgını dönemini fırsat bilen kaçak inşaatlar durdurulmazsa Türkiye’de her şey dâhil turizminin giremediği nadir ilçelerden biri olan Kaş’ın korunan alanları ve zeytinlik arazileri plansız betonlaşmaya kurban edilecek.
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Kaş’taki sivil toplum örgütleri ise ilçe genelindeki kaçak yapılaşma furyasının kovid-19 salgını döneminde iyice hızlanması nedeniyle Antalya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurarak rantı yüksek alanlarda yoğunlaşan kaçak betonlaşmanın durdurulmasını talep etti. Konuyla ilgili hazırlanan ihbar niteliğindeki dilekçede, Kaş’ın doğal ve tarihi değerleriyle tanınan önemli bir turizm bölgesi olması nedeniyle yoğun ve kontrolsüz inşat ve yapılaşma baskısı altında olduğu vurgulandı.
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KAPUTAŞ VE PATARA DA ARALARINDA... Kaçak yapıların 2 bin 500 kilometrekarelik ilçe coğrafyasının dört bir yanında görüldüğüne dikkat çekilen dilekçede, rantı yüksek yerlerde ise yoğunlaşma olduğu kaydedildi. Kaş ilçe merkezi çevresindeki Gökseki, Çerçiler, Bayındır, Çukurbağ, Ağullu, Orulca, Büyükçakıl ve Çetikli mahalleleri ile Üzüm İskelesi ve Ufakdere mevkiinde yoğunlaşan kaçak yapılaşmanın, Kalkan çevresinde ise Bezirgân, İslamlar, Üzümlü ve Çayköy mahallelerinde yoğun olarak gözlendiği belirtildi. Dilekçede ayrıca Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde ve Doğal Sit Alanı statüsündeki Yeşilköy Fırnaz, Gelemiş Mahallesi ile Kördere ve Yalı mevkiinde de kaçak yapılaşmanın yoğunlaştığına dikkat çekildi.
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AKP’Lİ BELEDİYEDEN "2169 KAÇAK YAPI İNŞA EDİLDİ" İTİRAFI CHP’li meclis üyelerinin kaçak yapılaşma konusundaki yazılı başvurusuna yanıt veren AKP’li Kaş Belediyesi’nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde toplam 2 bin 169 adet kaçak yapı inşa edildiğini belirterek, “Belediyemiz tarafından 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yıkım ihalesi yapılmış olup, herhangi bir katılımcı olmadığından dolayı yıkım işlemleri gerçekleşmemiştir” bilgisini verdi.
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