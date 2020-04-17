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KAPUTAŞ VE PATARA DA ARALARINDA... Kaçak yapıların 2 bin 500 kilometrekarelik ilçe coğrafyasının dört bir yanında görüldüğüne dikkat çekilen dilekçede, rantı yüksek yerlerde ise yoğunlaşma olduğu kaydedildi. Kaş ilçe merkezi çevresindeki Gökseki, Çerçiler, Bayındır, Çukurbağ, Ağullu, Orulca, Büyükçakıl ve Çetikli mahalleleri ile Üzüm İskelesi ve Ufakdere mevkiinde yoğunlaşan kaçak yapılaşmanın, Kalkan çevresinde ise Bezirgân, İslamlar, Üzümlü ve Çayköy mahallelerinde yoğun olarak gözlendiği belirtildi. Dilekçede ayrıca Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde ve Doğal Sit Alanı statüsündeki Yeşilköy Fırnaz, Gelemiş Mahallesi ile Kördere ve Yalı mevkiinde de kaçak yapılaşmanın yoğunlaştığına dikkat çekildi.