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Katılımcılar özellikle yıllardır gözümüzde çok büyütülen Batının acziyetini ve özellikle yıllardır özgüven sorunu yaşayan aydın geçinen çevrelerin sürekli kötülediği ülkemizin küresel bir krizde hiçte batıdan aşağı kalmadığını hatta bazı konularda çok daha iyi olduğunu bu vesileyle gördüğünü ifade ediyor.