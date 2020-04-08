MAK Araştırmanın yaptığı 'Koronavirüs Mücadelesinde Neredeyiz' başlıklı ankette, yaklaşık her beş katılımcıdan biri ‘korona sonrası siyasi tercihlerinde değişiklik olacağını’ söylerken yüzde 48 tercihinin değişmeyeceğini söyledi. Bu soruya “Kararsızım” veya “Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 34 gibi yüksek bir oranda çıktı.
1
MAK Araştırmanın yaptığı 'Koronavirüs Mücadelesinde Neredeyiz' başlıklı ankette, yaklaşık her beş katılımcıdan biri ‘korona sonrası siyasi tercihlerinde değişiklik olacağını’ söylerken yüzde 48 tercihinin değişmeyeceğini söyledi. Bu soruya “Kararsızım” veya “Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 34 gibi yüksek bir oranda çıktı.
Katılımcılar, hükümetin yaptığı en doğru işin ücretsiz tedavi ve maske dağıtımı olduğunu söylerken, yaptığı en büyük yanlışın ise ‘belediyelerin yardım toplamasını engellemek’ olduğunu söyledi. İşte ayrıntılar...
2
Katılımcılar, hükümetin yaptığı en doğru işin ücretsiz tedavi ve maske dağıtımı olduğunu söylerken, yaptığı en büyük yanlışın ise ‘belediyelerin yardım toplamasını engellemek’ olduğunu söyledi. İşte ayrıntılar...
3
MAK’ın bu sonuca ilişkin analizinde şöyle dendi: “Katılımcılar bu soruya yüksek düzeyde ‘Evet’ cevabı vererek hükümete desteklerini ortaya koymuşlardır. Ancak bu destek bu sürecin başladığı ilk günlerde biraz daha yüksekti. Uzayan süreç doğal tedirginliği beraberinde getirecektir.”
4
MAK’ın bu sonuca ilişkin analizinde şöyle dendi: “Katılımcılar bu soruya yüksek düzeyde ‘Evet’ cevabı vererek hükümete desteklerini ortaya koymuşlardır. Ancak bu destek bu sürecin başladığı ilk günlerde biraz daha yüksekti. Uzayan süreç doğal tedirginliği beraberinde getirecektir.”
Vatandaş genel itibarıyla tedavinin ücretsiz olması, sosyal destek projeleri ve en önemlisi de Koronavirüs sürecinin önemli ölçüde Bilim Kurulu’nun rehberliğinde yürütülmesini onaylıyor. Saglık Bakanının vatandaşı şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi de vatandaştan ciddi destek buluyor.
5
Vatandaş genel itibarıyla tedavinin ücretsiz olması, sosyal destek projeleri ve en önemlisi de Koronavirüs sürecinin önemli ölçüde Bilim Kurulu’nun rehberliğinde yürütülmesini onaylıyor. Saglık Bakanının vatandaşı şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi de vatandaştan ciddi destek buluyor.
Katılımcılar Koronovirüs sürecinin ilk günlerinde Belediyeler tarafından başlatılan yardım kampanyalarının durdurulmasını yanlış bularak yardımların tek elden toplanmamasını, sürecin siyaset üstü değerlendirilmesini istiyor. Bu anlamda Siyasi Parti lider ve Belediye Başkanlarıyla sistematik iletişim kurulmasını, alt gelir gruplarının maddi anlamda gözetilmesini istiyor.
6
Katılımcılar Koronovirüs sürecinin ilk günlerinde Belediyeler tarafından başlatılan yardım kampanyalarının durdurulmasını yanlış bularak yardımların tek elden toplanmamasını, sürecin siyaset üstü değerlendirilmesini istiyor. Bu anlamda Siyasi Parti lider ve Belediye Başkanlarıyla sistematik iletişim kurulmasını, alt gelir gruplarının maddi anlamda gözetilmesini istiyor.
7
8
MAK, bu soruya verilen yanıtı analiz ederken “Görünen o ki koronavirüs sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye’nin yarınlarında vatandaş yeni arayışlarla mevcut denklemleri bozabilir” değerlendirmesinde bulundu.
9
MAK, bu soruya verilen yanıtı analiz ederken “Görünen o ki koronavirüs sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye’nin yarınlarında vatandaş yeni arayışlarla mevcut denklemleri bozabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Katılımcılar önemli ölçüde bir ekonomik kriz beklerken yukarıdaki bir soruya verdikleri cevapla yarınlardan umutlu olduklarını olası bir krizi atlatabilecek potansiyelimiz olduğuna inanıyor.
10
Katılımcılar önemli ölçüde bir ekonomik kriz beklerken yukarıdaki bir soruya verdikleri cevapla yarınlardan umutlu olduklarını olası bir krizi atlatabilecek potansiyelimiz olduğuna inanıyor.
Katılımcılar özellikle yıllardır gözümüzde çok büyütülen Batının acziyetini ve özellikle yıllardır özgüven sorunu yaşayan aydın geçinen çevrelerin sürekli kötülediği ülkemizin küresel bir krizde hiçte batıdan aşağı kalmadığını hatta bazı konularda çok daha iyi olduğunu bu vesileyle gördüğünü ifade ediyor.
11
Katılımcılar özellikle yıllardır gözümüzde çok büyütülen Batının acziyetini ve özellikle yıllardır özgüven sorunu yaşayan aydın geçinen çevrelerin sürekli kötülediği ülkemizin küresel bir krizde hiçte batıdan aşağı kalmadığını hatta bazı konularda çok daha iyi olduğunu bu vesileyle gördüğünü ifade ediyor.
Açtıkları her TV kanalında sosyal ve görsel medyada neredeyse tek gündemin KORONAVİRÜS olduğu günümüzde toplumun alel ekseri bu illet konusunda yeterince bilgi sahibi olduğunu düşünüyor.
12
Açtıkları her TV kanalında sosyal ve görsel medyada neredeyse tek gündemin KORONAVİRÜS olduğu günümüzde toplumun alel ekseri bu illet konusunda yeterince bilgi sahibi olduğunu düşünüyor.

Video Haberler