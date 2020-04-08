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MAK Araştırmanın yaptığı 'Koronavirüs Mücadelesinde Neredeyiz' başlıklı ankette, yaklaşık her beş katılımcıdan biri ‘korona sonrası siyasi tercihlerinde değişiklik olacağını’ söylerken yüzde 48 tercihinin değişmeyeceğini söyledi. Bu soruya “Kararsızım” veya “Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 34 gibi yüksek bir oranda çıktı.
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Katılımcılar Koronovirüs sürecinin ilk günlerinde Belediyeler tarafından başlatılan yardım kampanyalarının durdurulmasını yanlış bularak yardımların tek elden toplanmamasını, sürecin siyaset üstü değerlendirilmesini istiyor. Bu anlamda Siyasi Parti lider ve Belediye Başkanlarıyla sistematik iletişim kurulmasını, alt gelir gruplarının maddi anlamda gözetilmesini istiyor.
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Katılımcılar özellikle yıllardır gözümüzde çok büyütülen Batının acziyetini ve özellikle yıllardır özgüven sorunu yaşayan aydın geçinen çevrelerin sürekli kötülediği ülkemizin küresel bir krizde hiçte batıdan aşağı kalmadığını hatta bazı konularda çok daha iyi olduğunu bu vesileyle gördüğünü ifade ediyor.
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