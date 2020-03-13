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"HAMİLELER İÇİN OMEGA-3" Hamileler için de Omega-3’ün önemli olduğunu ifade eden Mindan, "Hamilelerin Omega-3 alması gerekir. EPA-DHA oranı 1000 miligram olacak şekilde olması lazım. Aynı şekilde bütün insanların bu omegayı alması lazım. Omega-3’ü balıktan almak istediğiniz zaman vücudu yoracak ağır metalleri de alabilirisiniz. Bu yüzden kapsül olarak almak gerekir" ifadelerini kullandı. Genel olarak sağlık olmak için ne yapıyorsak bunda da aynısını yapmaya devam edeceğiz diyen Mindan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Doğru beslenmeyle yani, yumurta, kuzu eti, kefir, ev yoğurdu, peynir, ceviz, fındık, badem ve arkadaşları ile zerdeçal, zencefil başta olmak üzere baharatlar ve bol su ile beslendğimiz zaman her zaman sağlıklı olabiliriz. Pandemi olarak kabul edilen koronavirüs tarihte görülen salgınlardan daha hafif diyebilirim. Bundan 100 yıl önce dünyayı saran İspanyol gribinde yaklaşık 100 milyon insan hayatını kaybetti. Dünyada aşı geliştirilmesinin sebebi ve korkulan pandemi bu şekilde. Bir yılda 500 milyon insan mevsimsel gripten dolayı hayatını kaybediyor. Bundaki gripten 4-5 bin kişi hayatını kaybetti. Pek pandemi sayılmaması gerekiyor bana göre"