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Stefan Forster, kuzey ülkelerinin kendine has coğrafi güzelliğini görüntülemek için Grönland, Norveç, İzlanda ve Faroe Adaları'na 80'den fazla seyahat gerçekleştirdi. İsviçreli fotoğrafçı yüzlerce kilometre yürüyerek kutup tilkileri, misk öküzleri, deniz kartalları ve kutup martılarının aralarından geçti. Burası Faroe Adaları.
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Grönland'da bir kutup tilkisi. "Bu küçük ve şirin hayvanla Ilulissat'ta karşılaştım. Yarım saat içinde birbirimize alıştık ve sonunda o kadar yakınıma geldi ki kameramın lensini ısırdı. Bu olayın videosu dünya çapında ilgi görmüştü." Nadiren rastlanan bir doğa olayı olan yıldırım topunun fotoğrafını çekerek ilk kamerasını alacak kadar para kazanan Forster, 18 yaşında tek başına İzlanda'da 189 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi ve doğa fotoğrafçılığına olan aşkını keşfetti.
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İzlanda: "Yaylalarda binlerce göl var. Çoğunun adı bile yok. Yazın güneş sabah 3'te doğduğunda, hava da güzelse bir süreliğine silüetlerini görmeniz mümkün oluyor." "Ben dahil çoğu insanın beyni güzel bir deneyimi veya manzarayı tam olarak aklına kazıyacak şekilde işlemez." "İlk kameram benim için bunu değiştirdi. Artık bu fotoğraflara baktığımda o ana geri gidebiliyorum."
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Grönland: "Bu fotoğrafın mümkün olması için birden fazla faktörün bir araya gelmesi gerekti. Öncelikle açık bir gökyüzüne ve güneş aktivitesinin yüksek olmasına ihtiyacınız var. İkinci olarak suyun çekilmiş olması ve buz dağlarının deniz tabanına yerleşerek sabit kalması gerekiyor. Son olarak havada en küçük rüzgarın bile olmaması gerekiyor ki sudaki yansıma pürüzsüz olsun. Bu noktayı dört yıl boyunca ziyaret ettikten sonra bütün bunların denk geldiği bir anı yakaladım."
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Grönland: "Buzdan denizatını Grönland'a 2012'deki ilk ziyaretimde gördüğümde gözlerime inanamadım. Gözü biraz daha yukarda olsaydı insan yapımı olduğunu düşünecektim." Bugün 32 yaşında olan Foster 600 binden fazla fotoğraf çekti ve eşiyle birlikte Kuzey ülkelerinin adalarına fotoğraf turları düzenliyor. Foster yeni kitabı Nordic Islands'ta en iyi 160 fotoğrafını bir araya getirdi.
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İzlanda: "Hava durumundaki değişim benim için en heyecan verici arka planı yaratıyor. Çok özel, çarpıcı ışık huzmelerine yol açıyor. Bir fırtınanın yaklaştığı ve ilk damlalarını bıraktığı o an, dünyanın en yalın halini gösteriyor." Foster "Bu kitapta esas kahraman fotoğrafçı değil doğanın kendisi" diyor ve ekliyor: "Benim amacım ne kadar güzel ve korunmaya muhtaç bir gezegende yaşadığımızı herkese göstermek."
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Norveç: "Lofoten'deki dağlar neredeyse gerçek değilmiş gibi gözüküyor. Güzel bir havada orayı görecek kadar şanslı olan bir insan o manzarayı asla unutamaz." Forster fotoğraflarında manipülasyon teknikleri kullanmıyor: "Fotoğraflarımın üzerinde oynasam da HDR, blending, composing gibi manipülasyon yöntemlerini reddediyorum. Bunlar bazı okurlarla tartışmama yol açıyor ama fikrimden vazgeçmiş değilim. Benim işim ışığı bulmak. Dünyada halihazırda çok sıra dışı ışıklar var."
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