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Grönland: "Bu fotoğrafın mümkün olması için birden fazla faktörün bir araya gelmesi gerekti. Öncelikle açık bir gökyüzüne ve güneş aktivitesinin yüksek olmasına ihtiyacınız var. İkinci olarak suyun çekilmiş olması ve buz dağlarının deniz tabanına yerleşerek sabit kalması gerekiyor. Son olarak havada en küçük rüzgarın bile olmaması gerekiyor ki sudaki yansıma pürüzsüz olsun. Bu noktayı dört yıl boyunca ziyaret ettikten sonra bütün bunların denk geldiği bir anı yakaladım."