İngiltere'nin başkenti Londra'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sakin günler geçiren Brick Lane bölgesindeki duvarlara sağlık çalışanlarına destek amacıyla koronavirüs ile ilgili grafitiler çizildi.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sakin günler geçiren Brick Lane bölgesindeki duvarlara sağlık çalışanlarına destek amacıyla koronavirüs ile ilgili grafitiler çizildi.
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