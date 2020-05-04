4

KONTEYNER İSTİYORLAR

Mehmet Civelek (24) ise, "Nisan ayında buraya geliyoruz. Yağış olduğunda zor durumda kalıyoruz. Konteyner verilse en azından biz de sağlıklı oluruz. Biz bu topraklarda tarım ürünlerinin üretimini ve hasadına destek sağlıyoruz. Çiftçilere destek veriyoruz, konteyner konusunda destek sağlanmasını istiyoruz. Elektriğimiz, suyumuz yok. Oruç tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.