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Yavuz, burada yaptığı konuşmada, bugün bayramı tarım işçilerinin çocuklarıyla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tüm çocukların bayramını tebrik ediyorum. Herkesin evde olduğu saatte bizler de buraya gelerek onlarla farklı bir duygu yaşadık." diye konuştu.