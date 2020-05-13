<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-fareast-language:TR">Mısır'da hükümet tarafından binaların arasına inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü şaşkınlığa neden oldu.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Mısır'da hükümet tarafından binaların arasına inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü şaşkınlığa neden oldu.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-fareast-language:TR">Mısır hükümeti, başkent Kahire'nin güneyinde bulunan ünlü Haram Caddesi'nde, şehir içerisindeki trafiği azaltmak için köprü inşa etmeye başladı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Mısır hükümeti, başkent Kahire'nin güneyinde bulunan ünlü Haram Caddesi'nde, şehir içerisindeki trafiği azaltmak için köprü inşa etmeye başladı.


<p><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Fakat hesapların yanlış yapılmasıyla, Kral Abdullah Köprüsü ilginç görüntülere sahne oldu.</span><br></p>
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Fakat hesapların yanlış yapılmasıyla, Kral Abdullah Köprüsü ilginç görüntülere sahne oldu.

<p class="MsoNormal"><span id="_mce_caret" data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;"></span></span><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; font-size: 10.5pt;">Bağlantı yolunun apartmanların bulunduğu semtlere gelmesiyle köprü, bazı apartmanların balkonlarına dayanırken bazı dairelerin de pencereleri kapandı.&nbsp;</span></p>
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Bağlantı yolunun apartmanların bulunduğu semtlere gelmesiyle köprü, bazı apartmanların balkonlarına dayanırken bazı dairelerin de pencereleri kapandı. 

<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-fareast-language:TR">Köprünün fotoğraflarının sosyal medya yayılmasının ardından ise Mısır yönetimi, eleştirilerin hedefi haline geldi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Köprünün fotoğraflarının sosyal medya yayılmasının ardından ise Mısır yönetimi, eleştirilerin hedefi haline geldi.


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