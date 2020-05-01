4

"LEŞE ÜŞÜŞEN KARGALAR GİBİSİNİZ" Evlat acısı yaşayan Harun Tan, cenaze törenine gelerek görüntü almak isteyen basın mensuplarına Instagram hesabından isyan etmişti. Tan paylaşımında "İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnun kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık" demişti.