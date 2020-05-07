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Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Salgın süresince bir takım önlemleri belediye olarak bizler de almak durumundayız. Sosyal mesafenin korunması adına bazı çalışmalar yaptık. Sokağa çıkma kısıtlaması yakın zamanda kademeli olarak azalacak. İnşallah en kısa zamanda bu salgından kurtulacağız. Vatandaşlarımızın bir arada olmaları ve sosyal mesafeyi de korumaları için arkadaşlarımızla bank tasarladık. Belediyemizin atölyesinde 2 kişinin oturabileceği bankların üretimine başladık. Salgın sürecinde böyle kullanılacak. Meydan, park ve otobüs duraklarına yerleştireceğimiz bankları daha sonra normal banka çevireceğiz" dedi.