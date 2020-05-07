4
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Salgın süresince
bir takım önlemleri belediye olarak bizler de almak durumundayız. Sosyal
mesafenin korunması adına bazı çalışmalar yaptık. Sokağa çıkma kısıtlaması
yakın zamanda kademeli olarak azalacak. İnşallah en kısa zamanda bu salgından
kurtulacağız. Vatandaşlarımızın bir arada olmaları ve sosyal mesafeyi de
korumaları için arkadaşlarımızla bank tasarladık. Belediyemizin atölyesinde 2
kişinin oturabileceği bankların üretimine başladık. Salgın sürecinde böyle
kullanılacak. Meydan, park ve otobüs duraklarına yerleştireceğimiz bankları
daha sonra normal banka çevireceğiz" dedi.
Video Haberler
- İstanbul’da bekçiye saldıran şüpheli bacağından vuruldu!
- Siyasilerden damat Berat Albayrak'a tepki yağdı
- İçimiz kan ağlıyor, faturayı hep birlikte ödüyoruz
- CHP'li vekilden Erdoğan'lı döviz tepkisi!
- Karantina adasında sürücü aracını denize attı
- 9 ülkeden kadına yönelik şiddete karşı ortak çağrı
- Karamollaoğlu'ndan Super Mario'lu maske göndermesi
- Çakıcı‘ya gerek yok, ben sana o kılıfı giydireceğim
- Bursa'da taşlı sopalı meydan kavgası!
- Yasağı dinlemediler, denize girdiler!