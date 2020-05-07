Arsin'de, belediye tarafından sahil alanında çevre
düzenlemesi yapıldı. Proje kapsamında kafeteryalar, yürüyüş yolları, spor
alanları ile parkların yer aldığı 300 dönümlük dolgu alanı içerisine 2013
yılında köprü inşa edildi. 5 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğunda karaya
inşa edilen ve 'seyir köprüsü' olarak adlandırılan, köprü görenlerin
ilgisini çekiyor. Belediye tarafından yaptırılan köprü, ışıklandırılarak
turizme kazandırıldı. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği, yürüyüş yaptığı
köprü, sahilde iki yaka arasına değil de karaya yapıldığı için sosyal
medyada eleştirildi. Arsin Belediyesi köprünün yeniden planlanması için
sosyal medya kullanıcılarının görüşlerini almaya başladı. Köprü fotoğrafı ile
yapılan paylaşımda, "Bu köprüyü Trabzon’umuza en mantıklı nasıl şekilde
kazandırabiliriz? Yaratıcı yorumlarınızı bekliyoruz" ifadesine yer verildi.
Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, köprünün
seyir terası olarak zamanında yapıldığını belirterek, "Meşhur kırmızı
köprümüzün kaderini Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ile
birlikte sosyal medya üzerinden vatandaşımıza soruyoruz. Burası aslında bir
seyir terasıdır. Anıldığı gibi bir köprü değildir. Vatandaşların sahil parkını
yüksek bir yerden seyredebilecekleri köprü şeklinde dizayn edilmiş. Ama adı
artık köprü. Türkiye gündemine oturdu. Yeniden revize edip en iyi bir şekilde
değerlendireceğiz. Daha iyi ve daha fonksiyonel hale nasıl getirip
kullanabiliriz diye milletimizle beraber buranın kaderini belirleyeceğiz.
Vatandaşlardan çok çeşitli görüşler var. Kaldırılsın diyenler var. Bulunduğu
limandan karşı tarafa kurulsun, kafeterya olmasını isteyenler ve bakımdan
geçirilip seyir terası olarak kalmasını isteyenler de var" dedi.
Köprünün yapılış şeklinin yanlış olduğunu söyleyen
İbrahim Demirtaş ise, "Yapılış şekliyle yanlış oldu. Sökülüp başka yere
monte edilebilir. Limanın iki ucunu bağlamak için
kullanılabilir" dedi. Esnaf Osman Kol da, "Vatandaşlar oraya
denizi ve sahili seyretmek için gidiyor. Bence güzel, kalmasını
istiyorum" diye konuştu.
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