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Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, köprünün seyir terası olarak zamanında yapıldığını belirterek, "Meşhur kırmızı köprümüzün kaderini Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ile birlikte sosyal medya üzerinden vatandaşımıza soruyoruz. Burası aslında bir seyir terasıdır. Anıldığı gibi bir köprü değildir. Vatandaşların sahil parkını yüksek bir yerden seyredebilecekleri köprü şeklinde dizayn edilmiş. Ama adı artık köprü. Türkiye gündemine oturdu. Yeniden revize edip en iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Daha iyi ve daha fonksiyonel hale nasıl getirip kullanabiliriz diye milletimizle beraber buranın kaderini belirleyeceğiz. Vatandaşlardan çok çeşitli görüşler var. Kaldırılsın diyenler var. Bulunduğu limandan karşı tarafa kurulsun, kafeterya olmasını isteyenler ve bakımdan geçirilip seyir terası olarak kalmasını isteyenler de var" dedi.

