<p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Roboto, serif;">Kenan İmirzalıoğlu ile 4 yıl önce evlenen Sinem Kobal'ın hamile olduğu duyurdu.</span></p><br></p>
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Kenan İmirzalıoğlu ile 4 yıl önce evlenen Sinem Kobal'ın hamile olduğu duyurdu.


<p><p class="MsoNormal">Dört yıl önce Cunda’da evlenen Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çifti, kız bebek bekliyor.<o:p></o:p></p><br></p>
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Dört yıl önce Cunda’da evlenen Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çifti, kız bebek bekliyor.


<p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">15 haftalık hamile olan oyuncunun, uzun zamandır ailesi dışında kimseye söylemediği müjdeli haber, dün öğle saatlerinde duyuldu. Kobal’a binlerce tebrik mesajı geldi.<o:p></o:p></p><br></p>
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15 haftalık hamile olan oyuncunun, uzun zamandır ailesi dışında kimseye söylemediği müjdeli haber, dün öğle saatlerinde duyuldu. Kobal’a binlerce tebrik mesajı geldi.


<p><p class="MsoNormal">Koronavirüs nedeniyle çok dikkatli davranan çiftten Kobal, doktor kontrolü dışında dışarıya adımını atmıyor.<o:p></o:p></p><br></p>
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Koronavirüs nedeniyle çok dikkatli davranan çiftten Kobal, doktor kontrolü dışında dışarıya adımını atmıyor.


<p><p class="MsoNormal">Organik beslenen oyuncuya, en büyük desteği ise eşi İmirzalıoğlu veriyor. İkilinin, çocuklarına henüz isim düşünmediği belirtildi.<o:p></o:p></p><br></p>
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Organik beslenen oyuncuya, en büyük desteği ise eşi İmirzalıoğlu veriyor. İkilinin, çocuklarına henüz isim düşünmediği belirtildi.


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