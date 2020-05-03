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"Sokağa çıkma kısıtlamasından üreticimiz muaf. Bizler de arazileri dolaşarak ne tür işlemler yaptıklarını öğrenmek adına incelemeler yapıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde üreticimize üretmesi için her türlü kolaylığı sağlayacak önlemleri aldık. Sahada olmaları için yardımcı oluyoruz. Tohum ve fide tedariklerinde ilçemizde nöbet usulü dükkanların açılmasını sağladık."
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