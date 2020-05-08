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Yüksek Ziraat Mühendisi Mustafa Şanverdi, şubat ayında tüm
arazilerde yabancı otla mücadele edildiğini söyleyerek, “Gelincik çiçeği de bu
yabancı ot mücadelesi kapsamındadır. Ancak bereketli Amik Ovası’nda yapılan
mücadele sırasında az da olsa bazı bölümler ilaçlanmamış ya da az ilaçlanmış
olabilir. Bu nedenle gelincik çiçeği de yetişiyor. Çok geniş alanları
kaplamadığı için buğdayın hasadında ve rekoltesinde herhangi bir zararı
olmayacaktır" dedi.
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