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Yüksek Ziraat Mühendisi Mustafa Şanverdi, şubat ayında tüm arazilerde yabancı otla mücadele edildiğini söyleyerek, “Gelincik çiçeği de bu yabancı ot mücadelesi kapsamındadır. Ancak bereketli Amik Ovası’nda yapılan mücadele sırasında az da olsa bazı bölümler ilaçlanmamış ya da az ilaçlanmış olabilir. Bu nedenle gelincik çiçeği de yetişiyor. Çok geniş alanları kaplamadığı için buğdayın hasadında ve rekoltesinde herhangi bir zararı olmayacaktır" dedi.