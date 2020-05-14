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Gaziantepli baklava işletmecisi Muzaffer Boztoprak ise fiyatı düşürmek için daha ucuz ürünler kullanıldığını şeker yerine mısır şurubu, tereyağı yerine başka yağlar veya fıstığın kalitesizinin kullanıldığını söyledi. Boztoprak, "Bu kadar malzemeden kısarak fiyatta rekabet ediliyor. Ama bilinçli müşteri biliyor ki iyi bir baklavanın kilosu 100 TL'den aşağı olmaz. Baklavada fiyatlara dikkat ederek alırlarsa, bir de bildikleri yerlerden alırlarsa hiçbir sorun olmaz. Özellikle gıda denetimlerinin yapıldığı sertifikaların olduğu iş yerlerinden baklava alırlarsa sağlıklı bir baklava yemiş olurlar. Diğer türlü merdiven altı üretimlerin yapıldığı yerlerden alınan baklavalar sıkıntılıdır'' diye konuştu.

