Kentteki baklavacılar ise telefon ve internet üzerinden yapılan baklava
siparişlerinde vatandaşları hileli ürünlere karşı uyarıyor. Güneydoğu Anadolu
Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı ve baklavacı Bahattin Sökmen baklava
alımında en önemli konunun gıda denetimi yapılan ve sertifikası olan yerlerden
alışveriş yapmak olduğunu ifade etti.
Vatandaşlara merdiven altı imalathanelerde sağlıksız koşullarda üretilen
baklava konusunda uyarılarda bulunan Gaziantepli ustalar, en başta fiyata
dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Sadeyağ yerine sıvı yağ, baklava
yapımında kilosu 150 TL olan boz fıstık yerine kilosu 40 TL olan fıstık
kullanıldığını söyleyen Bahattin Sökmen, maliyeti düşürmek için yağ kalitesinin
düşürüldüğünü belirterek, "İlk olarak baklavanın iyisi fiyatından
anlaşılır. Birinci sınıf Gaziantep baklavasında öncelikle fıstığın en
kalitelisi kullanılarak yapılır. Baklavamız 24 ayar altın gibidir. Zaten rengi
de altına benzemesi baklavanın altın gibi parlaması gerekir. Gerçek baklavada
içinde kullandığımız ürünlerin hepsi kaliteli ve doğal olmalıdır. İkinci kalite
baklavada kalitesiz ürünler kullanıyorlar. Örneğin şeker yerine mısır şurubu
kullanıldığı zaman o baklavanın değeri düşüyor. Aynı zamanda kilosu 40 TL olan
fıstık kullanıldığı zaman baklavanın tadı bile değişiyor'' dedi.
Baklavaya lezzetini veren en önemli ürünlerden birinin sadeyağ olduğunu
anlatan Bahattin Sökmen, "Ucuz baklavalarda sade yağ kullanılmayıp,
margarin kullanılıyor. Merdiven altı üretilen baklavanın kilosu 20 ile 40
TL arasında satılıyor. Gerçek Gaziantep baklavasının kilosunun 100 TL'den
aşağı olmaz. Bir ürün çok ucuz olduğu zaman hilesi çoktur. Mesela kilosu
180 TL fıstıkla yapılan baklava ile kilosu 40 TL olan fıstık ile yapılan
baklava aynı olmaz. İyi bir baklavada boz fıstık ve kaliteli yağ kullanılmalı.
O baklava yenildiği zaman ağızda rehasını bırakması lazım. Baklava alışverişi
yapacak olan vatandaşlarımız dikkat etsin. İyi baklava alırken bilinen yerlerden
alsınlar. Bunu anlamın bir yolu da baklavaya konulan fıstığın pirinç
büyüklüğünde olmasına dikkat etmek gerekir'' dedi.
Gaziantepli baklava işletmecisi Muzaffer Boztoprak ise fiyatı düşürmek için daha ucuz ürünler kullanıldığını şeker yerine mısır şurubu, tereyağı yerine başka yağlar veya fıstığın kalitesizinin kullanıldığını söyledi. Boztoprak, "Bu kadar malzemeden kısarak fiyatta rekabet ediliyor. Ama bilinçli müşteri biliyor ki iyi bir baklavanın kilosu 100 TL'den aşağı olmaz. Baklavada fiyatlara dikkat ederek alırlarsa, bir de bildikleri yerlerden alırlarsa hiçbir sorun olmaz. Özellikle gıda denetimlerinin yapıldığı sertifikaların olduğu iş yerlerinden baklava alırlarsa sağlıklı bir baklava yemiş olurlar. Diğer türlü merdiven altı üretimlerin yapıldığı yerlerden alınan baklavalar sıkıntılıdır'' diye konuştu.
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