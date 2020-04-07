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Turan, "koronavirüs salgınının tarım sektörüne olan olumsuz etkileri üzerine" yaptığı gündem dışı konuşmasında, insan sağlığını etkileyen bir diğer meselenin de gıda ve beslenme sorunu olduğunu dile getirdi. Hükümet tarafından açıklanan önlem paketlerinde gıda ve tarım alanında bir şeyin olmadığını savunan Turan, koronavirüs tehdidi ve kıtlık riskine karşı tarımla ilgili acil olarak bir eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi.