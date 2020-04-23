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"Gazi Meclis'imizin ilk Reisi, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi, büyük Gazi, milletin zillete ve yok oluşa, vatanın ilhak ve istilaya mahkum edilmek istendiği tarihi bir dönemde, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' kararıyla 'Ya istiklal, ya ölüm' şiarıyla yola çıkan ve mukaddes Milli Mücadele'mizi yöneten Gazi Meclis'imizin 100'üncü açılış yıl dönümünü anmak, milletimizin bir bütün olarak bir heyecan vesilesi saydığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla huzurunuzda toplanmış bulunuyoruz. Bugün bütün Türkiye ve gönlü ay yıldız ile çarpan dünyanın her yerindeki kardeşlerimiz, dostlarımız bu bayramı ve yıl dönümünü coşkuyla kutlamaktadır. Fedakarlıkla yürütülen mücadeleler neticesinde bugün Türkiye, dünyanın saygın ülkelerinden birisidir ve milletimiz her alanda insanlığın aziz ve mümtaz bir mensubudur. Bütün şehitlerimizle beraber emin olunuz ki Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Mücadele'nin manasına bağlı, Kuvayımilliye ruhunu müdrik ve 'Ya istiklal, ya ölüm' şiarıyla mücehhez vatan evlatlarının ve memleket sevdalılarının emin ellerindedir. Ruhunuz şad olsun."