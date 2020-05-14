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Milli Saraylar Tablo Restorasyon Atölyesi'nde Topkapı Sarayı'ndan getirilen 2 bin 270 eserden ilk etapta 200'ü restore ediliyor. Yeni tabloların restorasyonu Yıldız Şale ve Resim Müzesi'nde olmak üzere iki atölyede, dönüşümlü olarak mesai yapan 6 kişilik ekiple gerçekleştiriliyor.