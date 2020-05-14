<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B;background:white">Topkapı Sarayı’nın depolarında ve koleksiyonunda muhafaza edilen tablolar, Milli Saraylar Tablo Restorasyon Atölyesi'nde onarılarak yeniden hayat buluyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
1

Topkapı Sarayı’nın depolarında ve koleksiyonunda muhafaza edilen tablolar, Milli Saraylar Tablo Restorasyon Atölyesi'nde onarılarak yeniden hayat buluyor.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B;background:white"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B;background:white">Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla ziyarete geçici bir süre kapalı tutulan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, dönüşümlü ve esnek mesai uygulaması çerçevesinde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. <o:p></o:p></span></p><br></p>
2

 

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla ziyarete geçici bir süre kapalı tutulan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, dönüşümlü ve esnek mesai uygulaması çerçevesinde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B;background:white">Koronavirüs sürecinde de onarımına devam edilen, 16’ıncı yüzyıl ile 20'inci yüzyıl tarih aralığından günümüze ulaşan 200 tablonun, yeni dönemde Milli Saraylar'a bağlı Resim Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
3

Koronavirüs sürecinde de onarımına devam edilen, 16’ıncı yüzyıl ile 20'inci yüzyıl tarih aralığından günümüze ulaşan 200 tablonun, yeni dönemde Milli Saraylar'a bağlı Resim Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B;background:white">Milli Saraylar Tablo Restorasyon Atölyesi'nde Topkapı Sarayı'ndan getirilen 2 bin 270 eserden ilk etapta 200'ü restore ediliyor. Yeni tabloların restorasyonu Yıldız Şale ve Resim Müzesi'nde olmak üzere iki atölyede, dönüşümlü olarak mesai yapan 6 kişilik ekiple gerçekleştiriliyor.</span><o:p></o:p></p><br></p>
4

Milli Saraylar Tablo Restorasyon Atölyesi'nde Topkapı Sarayı'ndan getirilen 2 bin 270 eserden ilk etapta 200'ü restore ediliyor. Yeni tabloların restorasyonu Yıldız Şale ve Resim Müzesi'nde olmak üzere iki atölyede, dönüşümlü olarak mesai yapan 6 kişilik ekiple gerçekleştiriliyor.


<p><p class="MsoNormal">Topkapı Sarayı’nın deposunda ve koleksiyonunda muhafaza edilip Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı devredilen yaklaşık 2700 tablo, Milli Saraylar Tablo Restorasyon Atölyesi'nde onarılarak ilk günkü görüntüsüne kavuşuyor.<o:p></o:p></p><br></p>
5

Topkapı Sarayı’nın deposunda ve koleksiyonunda muhafaza edilip Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı devredilen yaklaşık 2700 tablo, Milli Saraylar Tablo Restorasyon Atölyesi'nde onarılarak ilk günkü görüntüsüne kavuşuyor.


<p><p class="MsoNormal">Topkapı Sarayı’ndan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı envanterine dahil edilen bu tablolarla, Resim Müzesi'nde 'Türkiye'nin en zengin padişah portreleri' koleksiyonunu oluşturuluyor. Bu birikim aynı zamanda 'en zengin Enderunlu ressamlar' koleksiyonunu da beraberinde getiriyor.<o:p></o:p></p><br></p>
6

Topkapı Sarayı’ndan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı envanterine dahil edilen bu tablolarla, Resim Müzesi'nde 'Türkiye'nin en zengin padişah portreleri' koleksiyonunu oluşturuluyor. Bu birikim aynı zamanda 'en zengin Enderunlu ressamlar' koleksiyonunu da beraberinde getiriyor.


7
8

Video Haberler