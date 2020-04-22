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Söz konusu ihale dosyasında yer alan bilgide işin tanımı ve kapsamı şöyle açıklandı: “Bu iş kapsamında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kullanımında olan 89 adet betonarme kıyı ve mendirek fenerlerinin durum tespiti yapılarak raporlanması, rölöve projelerinin hazırlanması, müdahale tespiti yapılarak uygulama projelerinin hazırlanması için ilgili tüm mevzuatlara uygun şekilde ihale ön hazırlık dosyasının (onaylanan projelere göre; keşif, metraj, pursantaj, mahal listesi) hazırlanması işidir. Ayraca tüm fenerlerin rapor ve fotoğraf albümü şeklinde çalışma hazırlanacaktır.”