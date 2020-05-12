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Kızını yoğun bakımdan servise çıkartmak için hastaneye gelen ancak karantina süresi yeni dolduğu için kızına dokunamayan baba Murat Tepe, "Bir taraftan çok sevinçliyim, bir taraftan çok üzgünüm. Allah hepinizden razı olsun. Hemşirelerden, doktorlardan. Çocuğumu gördüm ama kucağıma alamıyorum çünkü ben pozitifim. Teyzesini getirdim. Farklı bir duygu, sanki şu an yeni doğmuş gibi. Çok üzüldüm, evde duramıyordum. Çok kötü bir şey, Allah kimsenin başına vermesin. Annesinin biraz nefes darlığı var, ablasının da arada bir ateşi çıkıyor. Tedavilerini evde görüyorlar. Hiçbir şeyi ortak kullanmıyoruz. Amine'nin yanında teyzesi kalacak. Ben onu getirdim. Çünkü annesi ve ablası evden çıkamıyor. Ben de bugün yeniden test yaptıracağım, inşallah benimki negatif çıkar da aileme destek olurum" ifadelerini kullandı.