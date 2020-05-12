<p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">Türkiye’nin en küçük koronavirüs hastalarından 45 günlük Amine bebek sağlığına kavuştu, 1 haftadır tedavi gördüğü yoğun bakımdan sağlık çalışanlarının alkışları arasında çıkarıldı. Servise çıkarılan bebeğin, sağlık durumu iyiye gidiyor. <o:p></o:p></p><br></p>
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Türkiye’nin en küçük koronavirüs hastalarından 45 günlük Amine bebek sağlığına kavuştu, 1 haftadır tedavi gördüğü yoğun bakımdan sağlık çalışanlarının alkışları arasında çıkarıldı. Servise çıkarılan bebeğin, sağlık durumu iyiye gidiyor.


<p><p class="MsoNormal">Koronavirüse yakalanan 45 günlük Amine Tepe'den sevindirici haber geldi. 37 günlükken pozitif çıkarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Amine bebek, hastalıkla mücadele ederken koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği Okmeydanı'ndaki hastanede, tedavi altına alındı. 1 haftadır yoğun bakımdaki tedavisi süren küçük Amine'nin, koronavirüsle savaşında kritik aşama geçildi. Amine bebek, yoğun bakımdan çıktı.<o:p></o:p></p><br></p>
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Koronavirüse yakalanan 45 günlük Amine Tepe'den sevindirici haber geldi. 37 günlükken pozitif çıkarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Amine bebek, hastalıkla mücadele ederken koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden  Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği Okmeydanı'ndaki hastanede, tedavi altına alındı. 1 haftadır yoğun bakımdaki tedavisi süren küçük Amine'nin, koronavirüsle savaşında kritik aşama geçildi. Amine bebek, yoğun bakımdan çıktı.


<p><p class="MsoNormal">Her aşamada Amine bebek ile yakından ilgilenen doktor ve hemşireler, iyi haberle büyük mutluluk yaşadı. Amine Tepe'nin yoğun bakımdan çıkarılması için tüm hazırlıklar yapıldı. Bir hemşire, Amine bebeğin yoğun bakımdaki odasına girerek onu giydirdi. </p><br></p>
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Her aşamada Amine bebek ile yakından ilgilenen doktor ve hemşireler, iyi haberle büyük mutluluk yaşadı. Amine Tepe'nin yoğun bakımdan çıkarılması için tüm hazırlıklar yapıldı. Bir hemşire, Amine bebeğin yoğun bakımdaki odasına girerek onu giydirdi.


<p><p class="MsoNormal">Yoğun bakım servisinin önünde büyük heyecan vardı. Amine bebek, hastanenin yoğun bakımından sağlık çalışanlarının alkışları arasında çıkarıldı. Küçük Amine'yi babası Murat Tepe (37) ile teyzesi<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>karşıladı. Anne Tuğba Tepe ise evde karantinada olduğu için bebeğini karşılamaya gelemedi. Bebeği kucağına alan teyzesinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Karantina süresi henüz yeni dolduğu için baba Tepe ise, kızını gördüğü anda "Çok özledim ama kucağıma alamıyorumö dedi ve gözyaşlarını tutamadı. <o:p></o:p></p><br></p>
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Yoğun bakım servisinin önünde büyük heyecan vardı. Amine bebek, hastanenin yoğun bakımından sağlık çalışanlarının alkışları arasında çıkarıldı. Küçük Amine'yi babası Murat Tepe (37) ile teyzesi  karşıladı. Anne Tuğba Tepe ise evde karantinada olduğu için bebeğini karşılamaya gelemedi. Bebeği kucağına alan teyzesinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Karantina süresi henüz yeni dolduğu için baba Tepe ise, kızını gördüğü anda "Çok özledim ama kucağıma alamıyorumö dedi ve gözyaşlarını tutamadı.


<p><p class="MsoNormal">Kızını yoğun bakımdan servise çıkartmak için hastaneye gelen ancak karantina süresi yeni dolduğu için kızına dokunamayan baba Murat Tepe, "Bir taraftan çok sevinçliyim, bir taraftan çok üzgünüm. Allah hepinizden razı olsun. Hemşirelerden, doktorlardan. Çocuğumu gördüm ama kucağıma alamıyorum çünkü ben pozitifim. Teyzesini getirdim. Farklı bir duygu, sanki şu an yeni doğmuş gibi. Çok üzüldüm, evde duramıyordum. Çok kötü bir şey, Allah kimsenin başına vermesin. Annesinin biraz nefes darlığı var, ablasının da arada bir ateşi çıkıyor. Tedavilerini evde görüyorlar. Hiçbir şeyi ortak kullanmıyoruz. Amine'nin yanında teyzesi kalacak. Ben onu getirdim. Çünkü annesi ve ablası evden çıkamıyor. Ben de bugün yeniden test yaptıracağım, inşallah benimki negatif çıkar da aileme destek olurum" ifadelerini kullandı. <o:p></o:p></p><br></p>
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Kızını yoğun bakımdan servise çıkartmak için hastaneye gelen ancak karantina süresi yeni dolduğu için kızına dokunamayan baba Murat Tepe, "Bir taraftan çok sevinçliyim, bir taraftan çok üzgünüm. Allah hepinizden razı olsun. Hemşirelerden, doktorlardan. Çocuğumu gördüm ama kucağıma alamıyorum çünkü ben pozitifim. Teyzesini getirdim. Farklı bir duygu, sanki şu an yeni doğmuş gibi. Çok üzüldüm, evde duramıyordum. Çok kötü bir şey, Allah kimsenin başına vermesin. Annesinin biraz nefes darlığı var, ablasının da arada bir ateşi çıkıyor. Tedavilerini evde görüyorlar. Hiçbir şeyi ortak kullanmıyoruz. Amine'nin yanında teyzesi kalacak. Ben onu getirdim. Çünkü annesi ve ablası evden çıkamıyor. Ben de bugün yeniden test yaptıracağım, inşallah benimki negatif çıkar da aileme destek olurum" ifadelerini kullandı.


<p><p class="MsoNormal">Koronavirüsün erişkinlere göre çocuklarda daha farklı semptomlarla ortaya çıktığını anlatan Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mey Talip Petmezci, "Çok değişik bulgularla ortaya çıkabiliyor. Erişkinlerdeki ateş ve öksürük semptomları dışında çocuklarda kusma, nöbet, solunum sıkıntısı gibi bulgularla ortaya çıktığı için biz bütün hastalarımıza öncelikle koronavirüs açısından değerlendirme yapıyoruz. Onun dışında biz daha çok destek tedavileriyle devam etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca entübe etmemeye, yüksek akış oksijen tedavileri ile çocuklarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Bugün bir bebeğimizi inşallah ailesine kavuşturacağız. Tedavisi tamamlandı. O hastamızın da kardiyak fonksiyonları bozulmuştu. Bugün iyi, annesine vermeyi istiyoruz. 37 günlükken gelmişti bebeğimiz, şimdi 40 günü geçti. Ailesi koronavirüs olduğu için çocuğumuza da bulaşmış. Yaklaşık 1 hafta kadar sürdü tedavisi. Tedaviye yanıt biraz değişken oluyor. Tabii burada çocuklarımız ailelerinden uzakta, içeride tek başlarına kalıyor. Biz onlara destek oluyoruz" şeklinde konuştu.<o:p></o:p></p><br></p>
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Koronavirüsün erişkinlere göre çocuklarda daha farklı semptomlarla ortaya çıktığını anlatan Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mey Talip Petmezci, "Çok değişik bulgularla ortaya çıkabiliyor. Erişkinlerdeki ateş ve öksürük semptomları dışında çocuklarda kusma, nöbet, solunum sıkıntısı gibi bulgularla ortaya çıktığı için biz bütün hastalarımıza öncelikle koronavirüs açısından değerlendirme yapıyoruz. Onun dışında biz daha çok destek tedavileriyle devam etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca entübe etmemeye, yüksek akış oksijen tedavileri ile çocuklarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Bugün bir bebeğimizi inşallah ailesine kavuşturacağız. Tedavisi tamamlandı. O hastamızın da kardiyak fonksiyonları bozulmuştu. Bugün iyi, annesine vermeyi istiyoruz. 37 günlükken gelmişti bebeğimiz, şimdi 40 günü geçti. Ailesi koronavirüs olduğu için çocuğumuza da bulaşmış. Yaklaşık 1 hafta kadar sürdü tedavisi. Tedaviye yanıt biraz değişken oluyor. Tabii burada çocuklarımız ailelerinden uzakta, içeride tek başlarına kalıyor. Biz onlara destek oluyoruz" şeklinde konuştu.


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