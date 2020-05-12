Koronavirüse yakalanan 45 günlük Amine Tepe'den sevindirici
haber geldi. 37 günlükken pozitif çıkarak yoğun bakımda tedavi altına alınan
Amine bebek, hastalıkla mücadele ederken koronavirüse yakalanarak hayatını
kaybeden Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun
adının verildiği Okmeydanı'ndaki hastanede, tedavi altına alındı. 1 haftadır
yoğun bakımdaki tedavisi süren küçük Amine'nin, koronavirüsle savaşında kritik
aşama geçildi. Amine bebek, yoğun bakımdan çıktı.
Yoğun bakım servisinin önünde büyük heyecan vardı. Amine
bebek, hastanenin yoğun bakımından sağlık çalışanlarının alkışları arasında
çıkarıldı. Küçük Amine'yi babası Murat Tepe (37) ile teyzesi karşıladı. Anne Tuğba Tepe ise evde
karantinada olduğu için bebeğini karşılamaya gelemedi. Bebeği kucağına alan
teyzesinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Karantina süresi henüz yeni
dolduğu için baba Tepe ise, kızını gördüğü anda "Çok özledim ama kucağıma
alamıyorumö dedi ve gözyaşlarını tutamadı.
Kızını yoğun bakımdan servise çıkartmak için hastaneye gelen
ancak karantina süresi yeni dolduğu için kızına dokunamayan baba Murat Tepe,
"Bir taraftan çok sevinçliyim, bir taraftan çok üzgünüm. Allah hepinizden
razı olsun. Hemşirelerden, doktorlardan. Çocuğumu gördüm ama kucağıma
alamıyorum çünkü ben pozitifim. Teyzesini getirdim. Farklı bir duygu, sanki şu
an yeni doğmuş gibi. Çok üzüldüm, evde duramıyordum. Çok kötü bir şey, Allah
kimsenin başına vermesin. Annesinin biraz nefes darlığı var, ablasının da arada
bir ateşi çıkıyor. Tedavilerini evde görüyorlar. Hiçbir şeyi ortak
kullanmıyoruz. Amine'nin yanında teyzesi kalacak. Ben onu getirdim. Çünkü
annesi ve ablası evden çıkamıyor. Ben de bugün yeniden test yaptıracağım,
inşallah benimki negatif çıkar da aileme destek olurum" ifadelerini
kullandı.
Koronavirüsün erişkinlere göre çocuklarda daha farklı
semptomlarla ortaya çıktığını anlatan Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mey Talip
Petmezci, "Çok değişik bulgularla ortaya çıkabiliyor. Erişkinlerdeki ateş
ve öksürük semptomları dışında çocuklarda kusma, nöbet, solunum sıkıntısı gibi
bulgularla ortaya çıktığı için biz bütün hastalarımıza öncelikle koronavirüs
açısından değerlendirme yapıyoruz. Onun dışında biz daha çok destek
tedavileriyle devam etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca entübe etmemeye,
yüksek akış oksijen tedavileri ile çocuklarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz.
Bugün bir bebeğimizi inşallah ailesine kavuşturacağız. Tedavisi tamamlandı. O hastamızın
da kardiyak fonksiyonları bozulmuştu. Bugün iyi, annesine vermeyi istiyoruz. 37
günlükken gelmişti bebeğimiz, şimdi 40 günü geçti. Ailesi koronavirüs olduğu
için çocuğumuza da bulaşmış. Yaklaşık 1 hafta kadar sürdü tedavisi. Tedaviye
yanıt biraz değişken oluyor. Tabii burada çocuklarımız ailelerinden uzakta,
içeride tek başlarına kalıyor. Biz onlara destek oluyoruz" şeklinde
konuştu.
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