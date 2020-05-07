Batman’ın Sason ve Kozluk
ilçelerinde daha önce tütün ekilen tarlalar, çilek üretim merkezine dönüştü.
Yılda 3 kez hasat yapan çilek üreticileri bu yıl 600 ton ürün elde etmeyi
hedefliyor. Çiftçiler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle şehirlerarası ulaşımda
getirilen kısıtlamalarda ürünlerini satabilmek için imkan verilmesini talep
etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle
bu yıl sezonun ilk ürününü çevre il ve ilçelere ulaştırabilmek için
yetkililerden destek beklediklerini belirten Sason-Yeniköy Çilek Üreticileri
Birliği Kooperatif Başkan Yardımcısı Şafi Esen, "Sezonun ilk ürününü
toplamaya başladık. Çileğin güvencesi yok. Koronavirüs nedeniyle satışlarda
sıkıntı yaşıyoruz. Verim iyi ama satışlarda zorlanıyoruz. Çilek üreticilerine
en azından satış imkanı sağlansın. Daha önce Avrupa ağırlıklı ülkelere ihracat
yaptığımız ürünümüzü şimdi komşu illere pazarlamakta zorlanıyoruz. Bundan
dolayı çilek üreticilerine koronavirüs salgını nedeniyle şehirlerarası ulaşımda
getirilen kısıtlamalarda kolaylık sağlanmalı" dedi.
Esen, bu yıl üretimde verim beklediklerin ifade ederek, 600 ton çilek elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Esen, "Bu yıl beklenilenin üzerinde bir rekolte tahmin ediyoruz. Daha önce tütün ekimi yaptığımız tarlalar tamamen çilek bahçelerine dönüştürüldü. Yeniköy’de tüm ailelerin geçim kaynağı çilek oldu. Sadece biz değil, çevredeki onlarca köy çilekten geçimini sağlıyor. Yılda üç kez ürünü tarladan topluyoruz. Bu yıl 600 ton çilek bekliyoruz. Tarladan topladığımız çileği satmak zorundayız. Aksi takdirde çürümeye yüz tutar. Depo olmadığı için çileği de günübirlik satmalıyız" diye konuştu.
"Bizim işimiz tarlada
çilek toplayanlara kasa hazırlamak. Farklı illerden bize gelen kasaları
kamyonlar halinde çilek bahçelerine ulaştırıyoruz. Bir kasanın adedini 1.5
liradan satıyoruz. Günde 2-3 bin adet çilek kasasını sattığımız oluyor. Çilek
mevsimindeyiz ama satış sorunu birçok üreticiyi düşündürüyor. Aynı zamanda 3
dönümlük arsama ben de çilek ektim ama işim daha çok üreticilerin kasa
ihtiyacını karşılamak."
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