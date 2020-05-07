<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#636363;mso-ansi-language:TR; mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:AR-SA">Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde daha önce tütün ekilen tarlalar, çilek üretim merkezine dönüştü. Yılda 3 kez hasat yapan çilek üreticileri bu yıl 600 ton ürün elde etmeyi hedefliyor. Çiftçiler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle şehirlerarası ulaşımda getirilen kısıtlamalarda ürünlerini satabilmek için imkan verilmesini talep etti.</span><br></p>
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Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde daha önce tütün ekilen tarlalar, çilek üretim merkezine dönüştü. Yılda 3 kez hasat yapan çilek üreticileri bu yıl 600 ton ürün elde etmeyi hedefliyor. Çiftçiler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle şehirlerarası ulaşımda getirilen kısıtlamalarda ürünlerini satabilmek için imkan verilmesini talep etti.

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#636363;mso-ansi-language:TR; mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:AR-SA">Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde 5 yıl önce tütün ekilen tarlalarda çilek yetiştiriciliği sürüyor. Yılda 3 kez hasadı yapılan çileğin ilk hasadına başlanıldı.&nbsp;</span><br></p>
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Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde 5 yıl önce tütün ekilen tarlalarda çilek yetiştiriciliği sürüyor. Yılda 3 kez hasadı yapılan çileğin ilk hasadına başlanıldı. 

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#636363;mso-ansi-language:TR; mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:AR-SA">Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sezonun ilk ürününü çevre il ve ilçelere ulaştırabilmek için yetkililerden destek beklediklerini belirten Sason-Yeniköy Çilek Üreticileri Birliği Kooperatif Başkan Yardımcısı Şafi Esen, "Sezonun ilk ürününü toplamaya başladık. Çileğin güvencesi yok. Koronavirüs nedeniyle satışlarda sıkıntı yaşıyoruz. Verim iyi ama satışlarda zorlanıyoruz. Çilek üreticilerine en azından satış imkanı sağlansın. Daha önce Avrupa ağırlıklı ülkelere ihracat yaptığımız ürünümüzü şimdi komşu illere pazarlamakta zorlanıyoruz. Bundan dolayı çilek üreticilerine koronavirüs salgını nedeniyle şehirlerarası ulaşımda getirilen kısıtlamalarda kolaylık sağlanmalı" dedi.<br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span></p>
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Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sezonun ilk ürününü çevre il ve ilçelere ulaştırabilmek için yetkililerden destek beklediklerini belirten Sason-Yeniköy Çilek Üreticileri Birliği Kooperatif Başkan Yardımcısı Şafi Esen, "Sezonun ilk ürününü toplamaya başladık. Çileğin güvencesi yok. Koronavirüs nedeniyle satışlarda sıkıntı yaşıyoruz. Verim iyi ama satışlarda zorlanıyoruz. Çilek üreticilerine en azından satış imkanı sağlansın. Daha önce Avrupa ağırlıklı ülkelere ihracat yaptığımız ürünümüzü şimdi komşu illere pazarlamakta zorlanıyoruz. Bundan dolayı çilek üreticilerine koronavirüs salgını nedeniyle şehirlerarası ulaşımda getirilen kısıtlamalarda kolaylık sağlanmalı" dedi.

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#636363;mso-ansi-language:TR; mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:AR-SA"><br> Esen, bu yıl üretimde verim beklediklerin ifade ederek, 600 ton çilek elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Esen, "Bu yıl beklenilenin üzerinde bir rekolte tahmin ediyoruz. Daha önce tütün ekimi yaptığımız tarlalar tamamen çilek bahçelerine dönüştürüldü. Yeniköy’de tüm ailelerin geçim kaynağı çilek oldu. Sadece biz değil, çevredeki onlarca köy çilekten geçimini sağlıyor. Yılda üç kez ürünü tarladan topluyoruz. Bu yıl 600 ton çilek bekliyoruz. Tarladan topladığımız çileği satmak zorundayız. Aksi takdirde çürümeye yüz tutar. Depo olmadığı için çileği de günübirlik satmalıyız" diye konuştu.</span><br></p>
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Esen, bu yıl üretimde verim beklediklerin ifade ederek, 600 ton çilek elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Esen, "Bu yıl beklenilenin üzerinde bir rekolte tahmin ediyoruz. Daha önce tütün ekimi yaptığımız tarlalar tamamen çilek bahçelerine dönüştürüldü. Yeniköy’de tüm ailelerin geçim kaynağı çilek oldu. Sadece biz değil, çevredeki onlarca köy çilekten geçimini sağlıyor. Yılda üç kez ürünü tarladan topluyoruz. Bu yıl 600 ton çilek bekliyoruz. Tarladan topladığımız çileği satmak zorundayız. Aksi takdirde çürümeye yüz tutar. Depo olmadığı için çileği de günübirlik satmalıyız" diye konuştu.

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#636363;mso-ansi-language:TR; mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:AR-SA">'Çilekli köy' olarak bilinen Sason ilçesine bağlı Yeniköy'de herkesin çilek üreticiliğiyle uğraştığını belirten İsa Doğan ise şunları söyledi:</span><br></p>
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'Çilekli köy' olarak bilinen Sason ilçesine bağlı Yeniköy'de herkesin çilek üreticiliğiyle uğraştığını belirten İsa Doğan ise şunları söyledi:

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#636363;mso-ansi-language:TR; mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:AR-SA">"Bizim işimiz tarlada çilek toplayanlara kasa hazırlamak. Farklı illerden bize gelen kasaları kamyonlar halinde çilek bahçelerine ulaştırıyoruz. Bir kasanın adedini 1.5 liradan satıyoruz. Günde 2-3 bin adet çilek kasasını sattığımız oluyor. Çilek mevsimindeyiz ama satış sorunu birçok üreticiyi düşündürüyor. Aynı zamanda 3 dönümlük arsama ben de çilek ektim ama işim daha çok üreticilerin kasa ihtiyacını karşılamak."</span><br></p>
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"Bizim işimiz tarlada çilek toplayanlara kasa hazırlamak. Farklı illerden bize gelen kasaları kamyonlar halinde çilek bahçelerine ulaştırıyoruz. Bir kasanın adedini 1.5 liradan satıyoruz. Günde 2-3 bin adet çilek kasasını sattığımız oluyor. Çilek mevsimindeyiz ama satış sorunu birçok üreticiyi düşündürüyor. Aynı zamanda 3 dönümlük arsama ben de çilek ektim ama işim daha çok üreticilerin kasa ihtiyacını karşılamak."

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