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Lexi Larson, Adele'nin bir yıl içinde 45 kilodan fazlasını verdiğini söylemişti.
Larson, Adele'in 7 yaşındaki oğlunu da düşünerek "Paparazzilerin buraya dolaşmasını istemiyorum" deyip, fotoğraf isteğini reddettiğini anlatmıştı.
Öte yandan birçok ünlünün kişisel antrenörü ve beslenme koçu olan Goodis, geçtiğimiz aylarda Adele'in yüzde 80 oranında diyet yaparak zayıfladığını, egzersize çok zaman ayırmadığını ileri sürmüştü.
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