<p><br></p><p>Müzik dünyasının yıldızlarından Adele, verdiği kilolarla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, geçirdiği büyük değişimle hayranlarının dikkatini çekti.</p>
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Müzik dünyasının yıldızlarından Adele, verdiği kilolarla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, geçirdiği büyük değişimle hayranlarının dikkatini çekti.

<p>Simon Konecki ile 2016'da başlayan evliliğini geçen yıl sona erdiren Adele, boşanmanın ardından hızla kilo kaybetti.</p><p><br></p><p>32 yaşına giren Adele, sosyal medya sayfasında kendisine iyi dileklerini gönderen takipçilerine teşekkür ettiği bir fotoğraf paylaştı.</p>
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Simon Konecki ile 2016'da başlayan evliliğini geçen yıl sona erdiren Adele, boşanmanın ardından hızla kilo kaybetti.


32 yaşına giren Adele, sosyal medya sayfasında kendisine iyi dileklerini gönderen takipçilerine teşekkür ettiği bir fotoğraf paylaştı.

<p>SON HALİ ŞAŞIRTTI</p><p><br></p><p>Adele, sevenlerine "Dilerim bu çılgın dönemde hepiniz güvendesinizdir" şeklinde seslendi.</p><p><br></p><p>Şarkıcı, koronavirüs sürecinde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına da müteşekkir olduğunu ifade etti.</p>
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SON HALİ ŞAŞIRTTI


Adele, sevenlerine "Dilerim bu çılgın dönemde hepiniz güvendesinizdir" şeklinde seslendi.


Şarkıcı, koronavirüs sürecinde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına da müteşekkir olduğunu ifade etti.

<p>Şarkıcının Lexi Larson adında bir hayranı, geçtiğimiz aylarda Anguilla'da Adele ile karşılaştığını ve onunla sohbet ettiklerini anlatmıştı.<br></p>
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Şarkıcının Lexi Larson adında bir hayranı, geçtiğimiz aylarda Anguilla'da Adele ile karşılaştığını ve onunla sohbet ettiklerini anlatmıştı.

<p>Lexi Larson, Adele'nin bir yıl içinde 45 kilodan fazlasını verdiğini söylemişti.<br></p><p>Larson, Adele'in 7 yaşındaki oğlunu da düşünerek "Paparazzilerin buraya dolaşmasını istemiyorum" deyip, fotoğraf isteğini reddettiğini anlatmıştı.</p><p><br></p><p>Öte yandan birçok ünlünün kişisel antrenörü ve beslenme koçu olan Goodis, geçtiğimiz aylarda Adele'in yüzde 80 oranında diyet yaparak zayıfladığını, egzersize çok zaman ayırmadığını ileri sürmüştü.</p>
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Lexi Larson, Adele'nin bir yıl içinde 45 kilodan fazlasını verdiğini söylemişti.

Larson, Adele'in 7 yaşındaki oğlunu da düşünerek "Paparazzilerin buraya dolaşmasını istemiyorum" deyip, fotoğraf isteğini reddettiğini anlatmıştı.


Öte yandan birçok ünlünün kişisel antrenörü ve beslenme koçu olan Goodis, geçtiğimiz aylarda Adele'in yüzde 80 oranında diyet yaparak zayıfladığını, egzersize çok zaman ayırmadığını ileri sürmüştü.

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