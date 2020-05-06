1

SON HALİ ŞAŞIRTTI





Adele, sevenlerine "Dilerim bu çılgın dönemde hepiniz güvendesinizdir" şeklinde seslendi.





Şarkıcı, koronavirüs sürecinde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına da müteşekkir olduğunu ifade etti.