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Bazı kişilerin de botlarla denize açıldığı görüldü. Denize girdiğini söyleyen Aslı Yardımcı (33), "Birkaç gündür hava yağmurlu ve soğuktu. Güneşi görünce denize girerek bugünü değerlendirmek istedim. Deniz çok güzel sıcak" dedi.