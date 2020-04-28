İzmir’in Çeşme ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir grup denize girdi.
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İzmir’in Çeşme ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir grup denize girdi.
İzmir'de hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği Çeşme'de, Ilıca sahili boş kalmadı.
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İzmir'de hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği Çeşme'de, Ilıca sahili boş kalmadı.
Sahile gelenlerden bir kısmı güneşlenmeyi tercih ederken; bazıları da denize girdi.
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Sahile gelenlerden bir kısmı güneşlenmeyi tercih ederken; bazıları da denize girdi.
Bazı kişilerin de botlarla denize açıldığı görüldü. Denize girdiğini söyleyen Aslı Yardımcı (33), "Birkaç gündür hava yağmurlu ve soğuktu. Güneşi görünce denize girerek bugünü değerlendirmek istedim. Deniz çok güzel sıcak" dedi.
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Bazı kişilerin de botlarla denize açıldığı görüldü. Denize girdiğini söyleyen Aslı Yardımcı (33), "Birkaç gündür hava yağmurlu ve soğuktu. Güneşi görünce denize girerek bugünü değerlendirmek istedim. Deniz çok güzel sıcak" dedi.
Sıcak havanın birkaç gün daha mevsim normallerinin üstünde seyredeceği öğrenildi.
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Sıcak havanın birkaç gün daha mevsim normallerinin üstünde seyredeceği öğrenildi.

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