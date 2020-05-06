Televizyon ekranlarında yılın ilk çeyrek raporu belli oldu. 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında yapılan incelemeye göre gazete ve dergilerde en çok haber olan dizi FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor oldu. Korona virüs salgını birçok sektörü olduğu gibi televizyon ekranlarını da olumsuz etkiledi. Birçok dizi sağlık tedbirleri kapsamında çekimleri durdururken artık ekranlarda sinema filmleri, final yapan dizilerin tekrar bölümleri ve mevcut dizilerin özel bölümleri boy göstermeye başladı.
Medya takip kurumu Ajans Press yılın ilk çeyreğinde medyaya damga vuran dizileri çıkardı. Ajans Press’in 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği yazılı basın incelemesinde, hakkında en fazla haber yapılan dizinin 396 haberle Mucize Doktor olduğu görüldü.
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