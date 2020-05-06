<p>Televizyon ekranlarında yılın ilk çeyrek raporu belli oldu. 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında yapılan incelemeye göre gazete ve dergilerde en çok haber olan dizi FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor oldu. Korona virüs salgını birçok sektörü olduğu gibi televizyon ekranlarını da olumsuz etkiledi. Birçok dizi sağlık tedbirleri kapsamında çekimleri durdururken artık ekranlarda sinema filmleri, final yapan dizilerin tekrar bölümleri ve mevcut dizilerin özel bölümleri boy göstermeye başladı.<br><br>Medya takip kurumu Ajans Press yılın ilk çeyreğinde medyaya damga vuran dizileri çıkardı. Ajans Press’in 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği yazılı basın incelemesinde, hakkında en fazla haber yapılan dizinin 396 haberle Mucize Doktor olduğu görüldü.</p>
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Televizyon ekranlarında yılın ilk çeyrek raporu belli oldu. 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında yapılan incelemeye göre gazete ve dergilerde en çok haber olan dizi FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor oldu. Korona virüs salgını birçok sektörü olduğu gibi televizyon ekranlarını da olumsuz etkiledi. Birçok dizi sağlık tedbirleri kapsamında çekimleri durdururken artık ekranlarda sinema filmleri, final yapan dizilerin tekrar bölümleri ve mevcut dizilerin özel bölümleri boy göstermeye başladı.

Medya takip kurumu Ajans Press yılın ilk çeyreğinde medyaya damga vuran dizileri çıkardı. Ajans Press’in 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği yazılı basın incelemesinde, hakkında en fazla haber yapılan dizinin 396 haberle Mucize Doktor olduğu görüldü.

<p>En çok konuşulan ikinci dizi ise 349 haberle Kuruluş Osman oldu.<br></p>
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En çok konuşulan ikinci dizi ise 349 haberle Kuruluş Osman oldu.

<p>Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 299 haberde yer aldı ve üçüncü oldu.<br></p>
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 299 haberde yer aldı ve üçüncü oldu.

<p>Bir Zamanlar Çukurova, 266 haberle 4. sırada yer aldı<br></p>
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Bir Zamanlar Çukurova, 266 haberle 4. sırada yer aldı

<p>Arka Sokaklar 254 haberle beşinci sırada yer aldı.<br></p>
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Arka Sokaklar 254 haberle beşinci sırada yer aldı.

<p>Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı 244 haberle altıncı sırada yer aldı.<br></p>
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Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı 244 haberle altıncı sırada yer aldı.

<p>Babil dizisi 219 haberle yedinci oldu.<br></p>
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Babil dizisi 219 haberle yedinci oldu.

<p>Kanal D'nin dizisi Hekimoğlu 210 haberle sekizinci sırada yer aldı.<br></p>
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Kanal D'nin dizisi Hekimoğlu 210 haberle sekizinci sırada yer aldı.

<p>Show TV'den Çukur, 171 haberle dokuzuncu oldu.<br></p>
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Show TV'den Çukur, 171 haberle dokuzuncu oldu.

<p>FOX TV'deki Yasak Elma 166 haberle 10. sırada yer aldı.<br></p>
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FOX TV'deki Yasak Elma 166 haberle 10. sırada yer aldı.

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