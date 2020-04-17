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İran'da geçen yıl "zombi gelin" ve "Angelina Jolie'ye benzemek isterken zombi olan kadın" lakaplarıyla ünlenen Fatemeh Khisvand'ın corona virüsü olduğu açıklandı. Sosyal medyada Sahar Tabar ismiyle bilinen genç kadının paylaştığı fotoğraflardan dolayı tutulduğu cezaevinde corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Sosyal medyada aşırı makyajlı ve filtreli fotoğraflarını paylaşarak şöhrete kavuşan Fatemeh Khisvand’ın İran’da tutulduğu cezaevinde koronavirüse yakalandığı açıklandı. Özellikle Instagram’da Sahar Tabar lakabını kullanan 22 yaşındaki genç kadın Ekim ayından beri “Şiddeti, zinayı övmek ve gençleri yanlış yönlendirmek” suçlamalarıyla cezaevinde tutuluyordu.
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