Ukrayna’da Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Ukrayna’nın batısındaki Lutsk kentinde bir Türk vatandaşının, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.
Ukrayna’nın Volın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, koronavirüs taşıdığından şüphelenilen bir Türk vatandaşının, ambulansla enfeksiyon hastanesine sevk 0edildiği bildirildi. Söz konusu kişinin hastanede karantina altına alındığının ve gerekli analizlerin yapıldığının belirtildiği açıklamada, Türk vatandaşının gerekli tetkikler için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sevk edildiği ifade edildi.
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