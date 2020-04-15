1 asker şehit oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih şehit oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2020 Çarşamba, 23:04

İzmir Foça'da Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevliyken geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde görevlendirilen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan, Kuzey Irak bölgesinde düzenlenen operasyonda atılan havan atışı sonucu şehit oldu. 

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Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, İlçe Emniyet Müdürü Barış Er, sağlık ekipleri eşliğinde Fatih Durhan'ın şehit haberi aileye verildi.


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