1 Mayıs 1977'de neler yaşandı?

01 Mayıs 2020 Cuma, 18:17

Büyük katılımla coşkulu bir kutlama gerçekleşiyordu. Taksim Meydanı, işçilerin ve öğrencilerin sloganlarıyla, türküleriyle inliyordu. Dönemin DİSK Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında beşer dakika arayla iki el silah sesi duyuldu. Henüz silah seslerinin nereden geldiği anlaşılmadan Sular İdaresi binasından yoğun bir ateş başladı. Bu yaylım ateşine Intercontinental Otel’den gelen kurşunlar da eklenince Taksim, mahşer yerine döndü. Kalabalık korku içinde kaçışırken meydana panzerler indi.

5 kişi başından ve göğsünden vurularak, 1 kişi panzer altında kalarak, diğerleri boğularak ya da ezilerek, toplam 34 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişi yaralandı.

Gözaltına alınan 470 kişi serbest bırakıldı. Karanlık olay bugüne kadar aydınlatılamadı.

1977 İşçi Bayramı tarihe ‘Kanlı 1 Mayıs’ olarak geçti.

Belgesel yönetmeni Musa Kaplan'ın Devrim Yolcuları belgeseli için yaptığı röportajdan yararlanılarak hazırlanan" 1 Mayıs 1977" belgeseli Cumhuriyet TV'de.