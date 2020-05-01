1 Mayıs balkonlarda kutlandı
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, bu yıl, koronavirüs salgınından dolayı evlerin balkon ve pencerelerinden kutlandı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla bugün saat 21.00’de, yurt genelinde balkonlara ve pencerelere çıkan milyonlarca yurttaş, 1 Mayıs marşı açarak, alkışlarla, sloganlar kutladı.
Bazı yurttaşlar da taleplerini yazdıkları ve evde hazırladıkları pankartları da sallandırdı. Ankara Mamak’ta halkı havai fişek gösterisiyle 1 Mayıs’ı kutlarken İstanbul Kadıköy’de ise belediyenin temizlik işçileri kornalarla kutlamalara eşlik etti.
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