Ege Bölgesi’nde süs bitkisi üreticileri kriz yaşıyor

17 Nisan 2020 Cuma, 09:13

Ege Bölgesi’nde ekonomiye 1 buçuk milyar katsısı olan süs bitkisi üretim sektörü salgın nedeniyle büyük bir krizin içine girdi.Üreticilerin karşı karşıya kaldığı sorunları anlatan Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, salgının yaklaşık 1 milyar liralık kayba neden olduğunu ifade etti.

Nisan ve mayıs aylarının süs bitkilerisektörünün hasat zamanı olduğunu söyleyen Dündar, “On ayda yapılan hazırlık, emek ve masraf bu iki aylık satışiçindir. Girdilerin büyük bir kısmı ithal olan sektörümüzde üretim yapabilmek için üyelerimiz borçlanmıştır. Satışa hazır olan ürünlerin özellikle mevsimlik ve kesme çiçeklerin depolanma şansı yoktur, 100 binlerce ailenin geçiminisağlayan sektörümüzde üreticilerimizin zararı gün geçtikçe maalesef artmaktadır. Kamu alımları ve perakende durma noktasında, gümrük kapıları kapandı ve ihracat tamamen durdu. Aylarca emek verdiğimiz ürünler çöp oldu. Her gün milyonlarca ürün çöpe gidiyor. Tarım da ürününü çöpe atan tek sektör maalesefsüs bitkilerisektörüdür” diye konuştu.

100 bin kişinin üzerinde istihdam olanı olan sektörde, tedarikçiler, nakliyeciler, uygulama çalışanları da eklenince 500 bin kişiyi doğrudan etkileyecek kriz olduğunun altını çizen Dündar, “Bu zarar gün geçtikçe artacak. İşletmelerin önümüzdekisezonda üretime devam edebilmeleri, istihdamı koruyabilmeleri için alınması gereken ekonomik tedbirler var” dedi.

Üreticilerin zararının ötelenmesi için mevcut banka kredilerinin en az bir yıl faizsiz ertelenmesi gerektiğini vurgulayan Dündar, “Yeniden üretim yapabilmek için kredi erişimi sağlanmalı, krediler beş yıl vadeli, iki yıl ödemesiz ve faizsiz olmalı, hasar tespit çalışmaları yapılarak zararlar karşılanmalı,sektörümüz de mücbir sebep kapsamına alınarak SGK ve maliye yönünden yapılan tüm ertelemelerden faydalandırılmalıdır, KDV oranı yüzde 8’e düşürülmelidir” ifadelerini kullandı.