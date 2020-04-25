1 trilyon doları yönetiyordu istifa etti: İşte nedeni

25 Nisan 2020 Cumartesi, 12:37

Bloomberg'ün haberine göre; çalışanlarını hayal kırıklığına uğrattığını kabul eden Slyngstad, Norges Bank'ın itibarını ve organizasyon kültürünü zedelediği için üzgün olduğunu söyledi.

Fon yöneticisinin kiraladığı uçağa bindiği için soruşturma başlatıldı

Slyngstad, Philadelphia'dan Oslo'ya giderken, hedge fon yöneticisi Nicolai Tangen tarafından kiralanan bir uçak gittiği öğrenilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olay Norveç medyasında geniş şekilde yer aldı.

"ULUSUN BİRİKİMLERİNİ KORUMAYA UYGUN BİRİ DEĞİL"

Slyngstad'ın geçtiğimiz Ekim ayında görevinden çekilme kararı alması sonrasında, uçuşun parasını ödeyen AKO Capital'in kurucusu Nicolai Tangen bu göreve gelmişti.

Tangen'in hızlı yaşam tarzı Norveç medyasında eleştirilerin hedefi olmuş, tüm ulusun birikimlerini korumaya uygun biri olmadığı söylenmişti.

Tangen'in CEO oluşu, bunlara ek olarak fonun seçim süreci hakkındaki endişeleri de gündeme getirdi.

Varlık fonu yönetimi her ne kadar Slyngstad'ın halefini seçmede karar sürecinin hiçbir aşamasında yer almadığını söylese ve uçuşun pozisyonun açılıp açılmayacağı belli olmadan çok uzun zaman önce olduğunu belirtse de bu endişelerin yatışmasına çözüm olmadı.