10 Nisan gecesi temel ihtiyaçlar alınmış

17 Nisan 2020 Cuma, 10:23

IPSOS tarafından yapılan bir araştırmaya göre 10 Nisan Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı duyurulduktan hemen sonra saat 22:00-24:00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ildeki hanelerin yüzde 12'si alışveriş yapmak için sokağa çıktı.

Sokağa çıkan hanelerin ise yüzde 50'si makarna, bakliyat, un, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçlarını, yüzde 49'u ekmek, yüzde 38'i zeytin, peynir gibi kahvaltılık ürünler, yüzde 32'si süt ve yüzde 25'i ise su almak için çıkmış.

IPSOS'un araşıtrma sonuçları IPSOS Hane Tüketim Paneli örneklemine mensup sokağa çıkma yasağı olan 31 ilden seçilen 850 haneden oluşuyor.