'100 bin hemşire atama bekliyor!'

12 Mayıs 2020 Salı, 14:23





CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında hemşire açığı olmasına rağmen hemşire atmalarının yapılmamasının sağlık sektöründe aksamalara neden olduğunu belirtti.

Yılmazkaya, Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgınında, en ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanlarımızdan olan hemşirelerimiz için daha iyi çalışma koşullarının oluşturulmasının önemine değindi.

100 bin dolayında hemşirenin atama beklediğini belirten Yılmazkaya, sağlık kurumlarında yetersiz sayıda hemşire çalıştırılmasının COVİD-19 salgınında olumsuz etkilerinin daha fazla hissedildiğinin altını çizdi.

“Uzun mesai ile yoğun çalışma saatlerinin yarattığı aşırı iş yüküne bağlı tükenmişlik yaşayan hemşirelerimizin güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmaması, sağlık sektörünün verimliliğini düşürmektedir” diyen Yılmazkaya, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sağlıkçılarının çalışma koşullarının düzenlemesi için atılacak her türlü adımın destekçisi olduklarını vurguladı.

Hemşire insan gücü planlamasının doğru ve uygun şekilde yapılmadığını belirten Yılmazkaya, “Uzun mesai ile yoğun çalışma saatlerinin yarattığı aşırı iş yüküne bağlı tükenmişlik yaşayan hemşirelerimizin güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmaması, sağlık sektörünün verimliliğini düşürmektedir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgınında, en ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanlarımızdan olan hemşirelerimiz için daha iyi çalışma koşullarının oluşturulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Gece-gündüz demeden toplumun sağlığı için fedakârca çalışan hemşirelerimizin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü yürekten kutluyorum…" dedi.



