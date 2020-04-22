100. yıl özel sayısı ve Kitap Dergi, 23 Nisan'da bayinizde! Cumhuriyet tam 56 sayfa....

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 23-24 Nisan’da bakkal ve marketlerin 09.00-14.00 arasında hizmet vereceği açıklandı. TBMM’nin açılışının 100. yılı için hazırladığımız özel ekimiz ve Perşembe klasiği Kitap Dergi, 23 Nisan’da (yarın) okurlarımızla buluşacak. 56 sayfalık Cumhuriyet’i Perşembe günü bayinizden ayırtmayı unutmayın.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2020 Çarşamba, 03:04



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