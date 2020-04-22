100. yıl özel sayısı ve Kitap Dergi, 23 Nisan'da bayinizde! Cumhuriyet tam 56 sayfa....
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 23-24 Nisan’da bakkal ve marketlerin 09.00-14.00 arasında hizmet vereceği açıklandı. TBMM’nin açılışının 100. yılı için hazırladığımız özel ekimiz ve Perşembe klasiği Kitap Dergi, 23 Nisan’da (yarın) okurlarımızla buluşacak. 56 sayfalık Cumhuriyet’i Perşembe günü bayinizden ayırtmayı unutmayın.
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