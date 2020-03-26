102 yıl önceki salgından kurtulan adamdan koronavirüs için altın kurallar

1918’de ortaya çıkan ve 500 milyon kişiyi etkileyen grip salgınından kurtulan 105 yaşındaki Jose Ameal Pena, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tavsiyelerde bulundu. Pena, geçmişten ders çıkarılması gerektiğini ve tüm insanlığın bu salgına birlikte karşı koyması gerektiğini vurguladı.

DHA
26 Mart 2020 Perşembe, 15:57



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