12 Yıldız Şehir ödülü Büyükçekmece Belediyesi’ne
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Fransa’nın Strazburg’da kentinde düzenlenen törende 8. kez “12 Yıldız Şehir” ödülünü aldı.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında düzenlediği “Yerel Demokrasi : Güven İnşa Etmek” temalı etkinliklere 47 üye ülkeden 205’den fazla yerel ve bölgesel yönetim katıldı. Bu süreçte yerel demokrasi, katılımcılık, vatandaş ile diyalog, insan haklarına saygıyı arttırmak amacıyla kamuya açık etkinlikler düzenledi. Yerel Demokrasi Haftası kapsamında fark yaratan projeler ortaya koyan Büyükçekmece Belediyesi, 8. kez “12 Yıldız Şehir” unvanını alarak büyük bir başarıya imza atmış oldu. Fransa’daki ödül törenin de konuşan Hasan Akgün, “2012 yılından bu yana yerel demokrasinin gelişmesi, katılımcılık kültürünün yaygınlaşması için ‘Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’na destek veriyoruz. 2019 yılının teması olan ‘Yerel Demokrasi : Güven İnşa Etmek’ konusunda düzenlendiğimiz etkinlikler ve tüm faaliyetlerde edindiğimiz misyon ile destek verdik. Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından sekizinci kez ‘12 Yıldız Şehri’ ödülüne layık görüldük. Başarının gerçek sahibi Büyükçekmece ailemdir” dedi.
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