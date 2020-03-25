132 kadın avukattan Nadira Kadiroava için itiraz

25 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüyle ilgili 3 Mart’ta takipsizlik kararı verdi. Nadira Kadirova’nın annesi Kodirova Rano Xidirovna’nın avukatı İlyas Doğan, karara itizarın son günü olan dün nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe vererek, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın kaldırılmasını ve şüpheli Şirin Ünal hakkında “İşçi-işveren hiyerarşisini kullanarak cinsel saldırı, insan öldürme” suçlarından dava açılmasını istedi. Dosyaya 132 kadın avukat yetki belgesi ile dahil olurken İHD, ÇHD ve ÖHD kadın komisyonlarının da Doğan ile birlikte dosyayı takip edeceği öğrenildi.

HTS KAYITLARI İNCELENSİN

Delillerin özensiz ve dikkatsizce toplandığı belirtilen dilekçede, villada bulunan Şirin Ünal, eşi, kızı ve Hilal adlı çalışanın telefon kayıtları ve olaydan önceki ve sonraki HTS kayıtlarının incelenmesi; “şüpheli Şirin Ünal’ın DNA örneği ile ölen Kadirova’nın anal sürüntüsünden elde edilen PSA antijenin karşılaştırması” talep edildi.

“Öncelikle bahse konu cinayet davasında bir cinsel saldırı fiili mevcuttur” ifadesi kullanılan dilekçede, “Bu suçun failinin aynı zamanda maktulün patronu konumundaki Şirin Ünal olduğu” savunuldu. Dilekçede, “Şayet şüpheli ünlü ve güçlü bir siyasi aktör olmasaydı onun hakkında hem cinsel saldırı hem de adam öldürme suçundan veya en azından intihara sebebiyet vermekten dolayı kamu davası açılırdı. Adalet herkes içindir. Herkese eşit uygulanmalıdır. Failin güçlü biri olması suçların takipsiz kalmasına yol açmamalıdır” değerlendirmesi yapıldı.

DELİLLER TOPLANMADI

Olayın bir cinayet olduğu vurgulanan dilekçede, olay yeri incelemesi esnasında zorunlu delillerin gereğince toplanmadığı anlatıldı. Henüz olay duyulur duyulmaz görevlilerin bunun bir intihar olduğuna çabucak karar verdiği aktarılan dilekçede, olay sırasında villada bulunan Şirin Ünal, eşi ve kızı ile diğer çalışanın hiçbirinin cep telefonu ve bilgisayarların imajlarının alınmadığı, HTS kayıtlarının incelenmediği bildirildi. Dilekçede, “Olay günü Şirin Ünal’ın gerçekten bir uçak yolculuğu yapıp yapmadığı. kızı ile telefon görüşmesi yapıp yapmadığı bilgisi dosyada mevcut değildir” ifadesi kullanıldı.

OTOPSİDE PSA AYRINTISI

Dilekçede, Kadirova’ya ait anal bölgeden alınan sürüntü örneğinden elde edilen maserasyon sıvısında PSA (prostat spesifik antigen) saptandığına işaret edilerek, “PSA cinsel saldırı olgularında kullanılan bir ön tarama testi ve doğrulamasının Y-STR DNA analizi ile yapılması gerekir. Şirin Ünal hakkında DNA incelemesi yapılmamış olması soruşturmada gerçeğe ulaşmayı engelleyen en önemli eksilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Her erkekte bulunan PSA antijeni için şüpheli hakkında delil elde etmek yerine 1/milyon olasılıkla kadınlarda da bulunduğu görüşüne itibar edilmesi oldukça dikkat çekicidir” denildi.

Kadirova’nın kanında 80 ng/mL oranında ketamin etken maddesi ilaç tespit edildiği anımsatılan dilekçede, “Ketamin kısa etkili bir genel anestezik özelliğine sahiptir. Tecavüz amaçlı kullanımına yönelik literatürde bolca yayın mevcuttur” ifadesi kullanıldı.

"İNTİHARI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Kadirova’nın geride bırakdığı veda mektubundaki yazının ona ait olduğuna ilişkin raporun yeterli olmadığı ve yeniden inceleme yapılması gerektiği belirtilen dilekçede, “Ölenin not yazdığı defterin yanında bulunan tükenmez kalem üzerinde niçin parmak izi yapılmamıştır? Genç, gelecek için sürekli kariyer planı yapan canlı ve neşeli olduğu tanık ifadelerine de yansıyan birinin İngilizce öğrenip kabin görevlisi olmak için İngilizce öğrenme konusunda dershaneden arayanlara dönüş yapacağını söylemesinden birkaç saat sonra intihar etmesi ne kadar inandırıcı olabilir?” soruları soruldu.



