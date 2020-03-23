23 Mart 2020 Pazartesi, 10:34

Karabük Sağlık Müdürlüğü, Safranbolu'da ikamet eden ve Kovid-19 test sonucu negatif çıktığı belirtilen bir çift hakkında 14 gün evde kalma kuralına uymadıkları gerekçesiyle Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusu dilekçesini inceleyen Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi, çiftin 26 Mart'a kadar dışarı çıkarılmadan evlerinde alıkonulmasına karar verdi.

Kararda, çiftin 10 günlük yasal ve kesin süre içerisinde Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz hakları bulunduğu belirtildi