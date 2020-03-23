"14 gün kuralı"na uymayan çifte evde alıkoyma kararı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak ikametlerinden çıkan çiftin, 26 Mart'a kadar evlerinde alıkonulmasına karar verdi.
Karabük Sağlık Müdürlüğü, Safranbolu'da ikamet eden ve Kovid-19 test sonucu negatif çıktığı belirtilen bir çift hakkında 14 gün evde kalma kuralına uymadıkları gerekçesiyle Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu dilekçesini inceleyen Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi, çiftin 26 Mart'a kadar dışarı çıkarılmadan evlerinde alıkonulmasına karar verdi.
Kararda, çiftin 10 günlük yasal ve kesin süre içerisinde Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz hakları bulunduğu belirtildi
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