15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı

08 Mayıs 2020 Cuma, 17:30



Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak'taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan yaklaşık 15 ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına aileler de karışınca, kavga büyüdü. Kadınların birbirine saldırdığı kavgada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.



Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayıran polis, çadırlar çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.



Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi. Olayın ardından ailelerden bazıları çadırlarını toplayarak bölgeden ayrıldı.