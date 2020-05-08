15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Haftanın son iş gününde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekiplerin
yoğunluğu azaltma çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında
saat 09.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 17 oldu.
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