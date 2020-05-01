1793! Karanlık sırlar, sınırsız kötülük…
Niklas Natt och Dag, karanlık sırlar ve sınırsız kötülükten oluşan bir ağın içinde gelişen bol ödüllü gerilim romanı 1793: Kurt ve Bekçi’de, 18. yüzyıl Stockholm’üne götürüyor okuirları.
Yıl 1793. İsveç kralı kısa süre önce suikasta
kurban gitmiştir. Kraliyet Fransa’daki devrim dalgalarının toplumuna
ulaşmasından korkarken Stockholm dedikodu ve entrikalarla içten içe kaynar.
Bu
kaos içinde, bekçi Jean-Michael Cardell,
çamurlu Fatburen Gölü’nde parçalanmış bir ceset bulur. İki kolu ve iki bacağı
kesilmiş ceset tanınmaz haldedir.
İnce hastalığın son safhalarındaki polis
dedektifi Cecil Winge ile Cardell bu vahşi cinayeti çözmeye koyulurlar. Araştırmaları
ilerledikçe toplumun her sınıfına
yayılmış, karanlık sırlar ve sınırsız kötülükten oluşan bir ağın içinde
bulurlar kendilerini.
Niklas Natt och Dag, bol ödüllü gerilim romanı 1793:
Kurt ve Bekçi’de, 18. yüzyıl Stockholm’ünün inandırıcı bir portresini çiziyor.
1793 Kurt ve Bekçi / Niklas Natt och Dag / Çeviren: Solina Silahlı / Doğan Kitap / 416 s.
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