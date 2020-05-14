2. Abdülhamid'in torunu sosyal medyadan yardım topluyor
Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım toplamaya başladı.
İkinci Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, sosyal medya üzerinden yardım toplamaya başladı.
Osmanoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fitre, adak, askıda fatura... gibi konular için DM’den mesaj atabilirsiniz. Küçük sadakalar büyük belaları def eder. Yarım hurma ile dahi olsa kıyamete hazırlanalım" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) salgın yüzünden ekonomik sıkıntı yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara destek için bağış kampanyası başlatmıştı.
Bankalarda toplanan paralara bloke konurken, İçişleri Bakanlığı, İBB'nin bağış kampanyası nedeniyli Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.
Kaynak: Sputnik
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