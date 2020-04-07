2 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'tan 'koronavirüs' için önemli adım

07 Nisan 2020 Salı, 11:43

Facebook'un sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp, koronavirüs salgınından bu yana tırmanışa geçen sahte tıbbi tavsiyelerin yayılmasını önlemek için, kullanıcıların iletilmiş içeriklerin artık sadece bir sohbette paylaşılmasına izin verecek.

Dünya genelinde 70 binden fazla kişiyi öldüren salgına, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre bir dezenformasyon salgını da eşlik etti ve WHO, bu sorunla mücadele için soyal medya şirketlerine daha çok şey yapılması çağrısında bulunmuştu.

Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana, iletilen mesajlarda "önemli bir artış" görüldüğünü belirtti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre şirketten yapılan açıklamada "WhatsApp'a bir kişisel sohbet yeri olarak tutmak için bu mesajların yayılmasını önlemenin önemli olduğuna inanıyoruz" denildi.